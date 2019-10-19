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20:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Факел» крупно проиграл «Шиннику» в первой игре после назначения Бесчастных

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Воронежский «Факел» потерпел крупное поражение от ярославского «Шинника» в матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча, состоявшаяся в Воронеже, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Олег Кожемякин (22-я минута), Сергей Самодин (54 и 90) и Иван Олейников (74). У проигравших Александр Верулидзе не реализовал пенальти на 8-й минуте.

В среду бывший футболист сборной России Владимир Бесчастных был назначен главным тренером «Факела», он сменил в этой должности Сергея Оборина.

«Факел» после 18 матчей занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков, «Шинник» (29) идет пятым.

В других матчах дня «Армавир» на своем поле сыграл вничью с волгоградским «Ротором» (0:0), «Чайка» из Песчанокопского дома победила московский «Спартак-2» (2:1).

Факел
0:4
Первый тайм: 0:1
Шинник
Футбол, Первый дивизион, Тур 1819.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Центральный стадион профсоюзов
Главные тренеры
Владимир БесчастныхАлександр Побегалов
Голы
Олег Кожемякин22′
Сергей Самодин54′
Иван Олейников74′
Сергей Самодин90′
Нереализованные пенальти
Александр Верулидзе8′
Составы команд
22Станислав Бучнев
16Дмитрий Яшин
25Михаил Смирнов
4Евгений Стешин
10Роман Косянчук
24′
17Николай Покидышев
55Алексей Гладышев
30′
94Федор Первушин
77Михаил Петрусев
72′
5Вячеслав Зинков
88Владислав Мастерной
81′
8Олег Кожемякин
41Владислав Микушин
70′
13Никита Дроздов
17Роман Пухов
10Иван Олейников
88′
96Александр Лихачев
46′
11Тимур Пухов
92Сергей Брызгалов
15Дмитрий Самойлов
80′
34Олег Дмитриев
61′
20Александр Эктов
7Роман Воробьев
9Эльдар Низамутдинов
85′
13Иван Хлебородов
58′
99Никита Мацхарашвили
11Илья Мазуров
22Сергей Самодин
90′
33Александр Верулидзе
46′
45Антон Бетюжнов
19Руслан Корян
Статистика
4Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАртем Любимов(Россия, Санкт-Петербург)
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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