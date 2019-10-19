«Факел» крупно проиграл «Шиннику» в первой игре после назначения Бесчастных
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Воронежский «Факел» потерпел крупное поражение от ярославского «Шинника» в матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Воронежский «Факел» потерпел крупное поражение от ярославского «Шинника» в матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, состоявшаяся в Воронеже, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Олег Кожемякин (22-я минута), Сергей Самодин (54 и 90) и Иван Олейников (74). У проигравших Александр Верулидзе не реализовал пенальти на 8-й минуте.
В среду бывший футболист сборной России Владимир Бесчастных был назначен главным тренером «Факела», он сменил в этой должности Сергея Оборина.
«Факел» после 18 матчей занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков, «Шинник» (29) идет пятым.
В других матчах дня «Армавир» на своем поле сыграл вничью с волгоградским «Ротором» (0:0), «Чайка» из Песчанокопского дома победила московский «Спартак-2» (2:1).
|Владимир Бесчастных
|Александр Побегалов
|Олег Кожемякин
|22′
|Сергей Самодин
|54′
|Иван Олейников
|74′
|Сергей Самодин
|90′
|Александр Верулидзе
|8′
|22
|Станислав Бучнев
|16
|Дмитрий Яшин
|25
|Михаил Смирнов
|4
|Евгений Стешин
|10
|Роман Косянчук
24′
|17
|Николай Покидышев
|55
|Алексей Гладышев
30′
|94
|Федор Первушин
|77
|Михаил Петрусев
72′
|5
|Вячеслав Зинков
|88
|Владислав Мастерной
81′
|8
|Олег Кожемякин
|41
|Владислав Микушин
70′
|13
|Никита Дроздов
|17
|Роман Пухов
|10
|Иван Олейников
88′
|96
|Александр Лихачев
46′
|11
|Тимур Пухов
|92
|Сергей Брызгалов
|15
|Дмитрий Самойлов
80′
|34
|Олег Дмитриев
61′
|20
|Александр Эктов
|7
|Роман Воробьев
|9
|Эльдар Низамутдинов
85′
|13
|Иван Хлебородов
58′
|99
|Никита Мацхарашвили
|11
|Илья Мазуров
|22
|Сергей Самодин
90′
|33
|Александр Верулидзе
46′
|45
|Антон Бетюжнов
|19
|Руслан Корян
|4
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Артем Любимов(Россия, Санкт-Петербург)