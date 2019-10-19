«Факел» крупно проиграл «Шиннику» в первой игре после назначения Бесчастных

Встреча, состоявшаяся в Воронеже, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Олег Кожемякин (22-я минута), Сергей Самодин (54 и 90) и Иван Олейников (74). У проигравших Александр Верулидзе не реализовал пенальти на 8-й минуте.

В среду бывший футболист сборной России Владимир Бесчастных был назначен главным тренером «Факела», он сменил в этой должности Сергея Оборина.

«Факел» после 18 матчей занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков, «Шинник» (29) идет пятым.