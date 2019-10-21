Слуцкий назвал руководство «Ротора» «дебилами»

«Ротор» забрал на себя название, команды всех возрастов. Но за лицензии платил я, 50% зарплаты платил я, турниры платил я. Но я не имел вообще никаких полномочий! В Нидерланды, видите ли, они отпустить не могут, потому что это не входит в федеральные стандарты. Они начали требовать, что на турнир мои ребята едут только под названием «Ротор». Почему? Если мы изначально сделали совместный проект и я не фигурировал в названии, то окей… Потом говорят: я должен оплатить поездку тренеров, переслав деньги на счет «Ротора». Ладно, хрен с ним. Но когда они сказали, что я должен перечислить вообще все деньги за поездку на счета «Ротора» и они сами будут оплачивать или не оплачивать поездку!.. То есть они мне позволили занести великодушно деньги им на счёт и ими пользоваться. Ну тут я сказал: баста, карапузики, идите вы все в пень вместе с господином Рекечинским и этой гребчихой! В итоге губернатор предоставил нам поле на стадионе «Городище» на год бесплатно, — рассказал тренер.