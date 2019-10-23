Хет-трики Бакаева и Нимели помогли «Спартаку-2» разгромить «Факел» в матче Олимп-ФНЛ
ТАСС, 23 октября. Московский «Спартак-2» дома победил воронежский «Факел» со счетом 7:2 в матче 19-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС, 23 октября. Московский «Спартак-2» дома победил воронежский «Факел» со счетом 7:2 в матче 19-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе победителей мячи забили Сильванус Нимели (5-я, 14-я и 25-я минуты), Солтмурад Бакаев (6, 36, 64) и Максим Глушенков (80). На 31-й минуте Леонид Миронов не реализовал пенальти. У «Факела» мячи забили Руслан Корян (45, с пенальти) и Илья Мазуров (77).
«Спартак-2» одержал самую крупную победу (с разницей в пять мячей) в ФНЛ в истории клуба, также клуб впервые забил семь мячей в одном матче и пять голов за тайм.
После 19 матчей «Спартак-2» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. «Факел» располагается на последней, 20-й строчке, имея в активе 12 очков. В 20-м туре «Спартак-2» на выезде сыграет со «СКА-Хабаровском», «Факел» в гостях встретится с «Чайкой» (Ростовская область), матчи пройдут в воскресенье.
В других матчах тура томская «Томь» дома обыграла саранскую «Мордовию» (2:0), а красноярский «Енисей» на своем поле сыграл вничью с курским «Авангардом» (1:1).
|Виктор Булатов
|Владимир Бесчастных
|Сильванус Нимели
|5′
|Руслан Корян
|45′
|Солтмурад Бакаев
|6′
|Илья Мазуров
|77′
|Сильванус Нимели
|14′
|Сильванус Нимели
|26′
|Солтмурад Бакаев
|36′
|Солтмурад Бакаев
|64′
|Максим Глушенков
|80′
|Леонид Миронов
|31′
|27
|Тимур Акмурзин
|79
|Данила Ермаков
|36
|Артем Воропаев
|21
|Олег Красильниченко
|39
|Павел Маслов
|41
|Владислав Микушин
|63
|Даниил Петрунин
|96
|Александр Лихачев
|15
|Максим Глушенков
|10
|Роман Косянчук
|21
|Малкольм Баду
|27
|Темури Букия
|35
|Леонид Миронов
46′
|55
|Алексей Гладышев
|67
|Максим Сазонов
|4
|Алексей II Соловьев
29′83′
|17
|Солтмурад Бакаев
65′
|2
|Данил Неплюев
|28
|Тиерно Тиуб
|34
|Олег Дмитриев
62′
|74
|Дмитрий Маркитесов
69′
|11
|Илья Мазуров
|43
|Петр Володкин
|13
|Иван Хлебородов
46′
|80
|Никита Бакалюк
46′
|8
|Артур Рябокобыленко
90+1′
|42
|Владислав Васильев
|19
|Руслан Корян
27′46′
|66
|Сильванус Нимели
55′
|33
|Александр Верулидзе
|45
|Идриса Сиди Самбу
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)