Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Чайка
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Химки
Армавир
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Ротор
Луч
20
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Еврокубки
19:55
РБ Лейпциг
Зенит
Футбол. Еврокубки
19:55
Аякс
Челси
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Нижний Новгород
22
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Генк
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Лилль
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Авангард К
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Факел
72
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Мордовия
20
Все события
Фоторепортажи
12Второй хет-трик Дзюбы в чемпионате и самый крупный разгром Карпина
14«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Сити» порезвились. Обзор вторничных матчей ЛЧ
18:00 (мск), источник: ТАСС

Хет-трики Бакаева и Нимели помогли «Спартаку-2» разгромить «Факел» в матче Олимп-ФНЛ

ТАСС, 23 октября. Московский «Спартак-2» дома победил воронежский «Факел» со счетом 7:2 в матче 19-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Наверх

В составе победителей мячи забили Сильванус Нимели (5-я, 14-я и 25-я минуты), Солтмурад Бакаев (6, 36, 64) и Максим Глушенков (80). На 31-й минуте Леонид Миронов не реализовал пенальти. У «Факела» мячи забили Руслан Корян (45, с пенальти) и Илья Мазуров (77).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак-2» одержал самую крупную победу (с разницей в пять мячей) в ФНЛ в истории клуба, также клуб впервые забил семь мячей в одном матче и пять голов за тайм.

Футбол

Первый дивизион 2019/2020
Тур 19, 23.10.2019, 14:30

Томь2Мордовия0

После 19 матчей «Спартак-2» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. «Факел» располагается на последней, 20-й строчке, имея в активе 12 очков. В 20-м туре «Спартак-2» на выезде сыграет со «СКА-Хабаровском», «Факел» в гостях встретится с «Чайкой» (Ростовская область), матчи пройдут в воскресенье.

В других матчах тура томская «Томь» дома обыграла саранскую «Мордовию» (2:0), а красноярский «Енисей» на своем поле сыграл вничью с курским «Авангардом» (1:1).

Спартак-2
7:2
Первый тайм: 5:1
Факел
Футбол, Первый дивизион, Тур 1923.10.2019, 15:00 (МСК UTC+3)Спартак (4-е поле), 300 зрителей
Главные тренеры
Виктор БулатовВладимир Бесчастных
Голы
Сильванус Нимели5′
Руслан Корян45′
Солтмурад Бакаев6′
Илья Мазуров77′
Сильванус Нимели14′
Сильванус Нимели26′
Солтмурад Бакаев36′
Солтмурад Бакаев64′
Максим Глушенков80′
Нереализованные пенальти
Леонид Миронов31′
Составы команд
27Тимур Акмурзин
79Данила Ермаков
36Артем Воропаев
21Олег Красильниченко
39Павел Маслов
41Владислав Микушин
63Даниил Петрунин
96Александр Лихачев
15Максим Глушенков
10Роман Косянчук
21Малкольм Баду
27Темури Букия
35Леонид Миронов
46′
55Алексей Гладышев
67Максим Сазонов
4Алексей II Соловьев
29′83′
17Солтмурад Бакаев
65′
2Данил Неплюев
28Тиерно Тиуб
34Олег Дмитриев
62′
74Дмитрий Маркитесов
69′
11Илья Мазуров
43Петр Володкин
13Иван Хлебородов
46′
80Никита Бакалюк
46′
8Артур Рябокобыленко
90+1′
42Владислав Васильев
19Руслан Корян
27′46′
66Сильванус Нимели
55′
33Александр Верулидзе
45Идриса Сиди Самбу
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Факел
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак-2
НовостиМатчиСоставСтатистика
Томь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мордовия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Почему российский спорт ждет самый суровый приговор
Главный тренер «Крыльев Советов» дисквалифицирован на 5 матчей
У ветеранов «Спартака» сдают нервы — они ревнуют к Тедеско
В РУСАДА ответили на слова бывшего министра спорта Украины
КДК РФС дисквалифицировал Анюкова на два матча за драку
«Зенит» сыграл вничью с «Лейпцигом» в матче Юношеской лиги УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь