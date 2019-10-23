Хет-трики Бакаева и Нимели помогли «Спартаку-2» разгромить «Факел» в матче Олимп-ФНЛ

В составе победителей мячи забили Сильванус Нимели (5-я, 14-я и 25-я минуты), Солтмурад Бакаев (6, 36, 64) и Максим Глушенков (80). На 31-й минуте Леонид Миронов не реализовал пенальти. У «Факела» мячи забили Руслан Корян (45, с пенальти) и Илья Мазуров (77).

«Спартак-2» одержал самую крупную победу (с разницей в пять мячей) в ФНЛ в истории клуба, также клуб впервые забил семь мячей в одном матче и пять голов за тайм.

Футбол Первый дивизион 2019/2020 Тур 19, 23.10.2019, 14:30 Томь 2 Мордовия 0

После 19 матчей «Спартак-2» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. «Факел» располагается на последней, 20-й строчке, имея в активе 12 очков. В 20-м туре «Спартак-2» на выезде сыграет со «СКА-Хабаровском», «Факел» в гостях встретится с «Чайкой» (Ростовская область), матчи пройдут в воскресенье.