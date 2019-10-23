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21:17 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» победило «Чайку» в матче Олимп-ФНЛ

ТАСС, 23 октября. Московское «Торпедо» обыграло «Чайку» (Ростовская область) со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей оба мяча забил Иван Сергеев (16-я и 48-я минуты), у «Чайки» отличился Игорь Безденежных (52).

«Торпедо» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 46 очков в 19 матчах. «Чайка» занимает 11-е место с 24 очками в активе. Сергеев идет первым в списке бомбардиров первенства, забив 12 мячей.

В следующем туре «Торпедо» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой» 27 октября, «Чайка» в этот же день примет воронежский «Факел».

Результаты остальных матчей игрового дня:

  • «Краснодар-2» — «Нижний Новгород» — 2:2;.
  • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «СКА-Хабаровск» — 2:2;.
  • «Ротор» (Волгоград) — «Луч» (Владивосток) — 2:0;.
  • «Химки» (Московская область) — «Армавир» — 1:0;.
  • «Шинник» (Ярославль) — «Балтика» (Калининград) — 0:2;.
  • «Чертаново» (Москва) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:0.
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Торпедо М
2:1
Первый тайм: 1:0
Чайка
Футбол, Первый дивизион, Тур 1923.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)"Торпедо" им. Э. А. Стрельцова, 1207 зрителей
Главные тренеры
Сергей ИгнашевичДмитрий Воецкий
Голы
Иван Сергеев16′
Игорь Безденежных52′
Иван Сергеев48′
Составы команд
90Алексей Кеняйкин
16Максим Киселев
6Сергей Шустиков
25Андрей Бычков
16Максим Шоркин
72Максим Васильев
44Артем Самсонов
91Лео Гогличидзе
47Сергей Божин
8Дмитрий Карташов
27Олег Калугин
32′
19Максим Машнев
80′
77Илья Самошников
88Илья Белоус
49Роман Шишкин
39′70′
77Андрей Демченко
90′
15Александр Орехов
5Артем Вяткин
28Руслан Магаль
74′
17Андрей Павленко
26′70′
4Александр Елисеев
7Александр Хохлачев
10Игорь Лебеденко
57′
87Игорь Безденежных
85′
20Артур Галоян
52Игорь Леонтьев
33Иван Сергеев
84′
13Александр Коротаев
75′
17Михаил Багаев
9Александр Подбельцев
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяИван Сиденков(Россия, Санкт-Петербург)
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  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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