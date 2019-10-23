«Торпедо» победило «Чайку» в матче Олимп-ФНЛ
ТАСС, 23 октября. Московское «Торпедо» обыграло «Чайку» (Ростовская область) со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС, 23 октября. Московское «Торпедо» обыграло «Чайку» (Ростовская область) со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе победителей оба мяча забил Иван Сергеев (16-я и 48-я минуты), у «Чайки» отличился Игорь Безденежных (52).
В следующем туре «Торпедо» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой» 27 октября, «Чайка» в этот же день примет воронежский «Факел».
|Сергей Игнашевич
|Дмитрий Воецкий
|Иван Сергеев
|16′
|Игорь Безденежных
|52′
|Иван Сергеев
|48′
|90
|Алексей Кеняйкин
|16
|Максим Киселев
|6
|Сергей Шустиков
|25
|Андрей Бычков
|16
|Максим Шоркин
|72
|Максим Васильев
|44
|Артем Самсонов
|91
|Лео Гогличидзе
|47
|Сергей Божин
|8
|Дмитрий Карташов
|27
|Олег Калугин
32′
|19
|Максим Машнев
80′
|77
|Илья Самошников
|88
|Илья Белоус
|49
|Роман Шишкин
39′70′
|77
|Андрей Демченко
90′
|15
|Александр Орехов
|5
|Артем Вяткин
|28
|Руслан Магаль
74′
|17
|Андрей Павленко
26′70′
|4
|Александр Елисеев
|7
|Александр Хохлачев
|10
|Игорь Лебеденко
57′
|87
|Игорь Безденежных
85′
|20
|Артур Галоян
|52
|Игорь Леонтьев
|33
|Иван Сергеев
84′
|13
|Александр Коротаев
75′
|17
|Михаил Багаев
|9
|Александр Подбельцев
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Иван Сиденков(Россия, Санкт-Петербург)