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15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ротор» на выезде победил «Текстильщик» в матче ФНЛ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Волгоградский «Ротор» в гостях одержал победу над «Текстильщиком» из Иваново в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча, прошедшая в Иваново, завершилась со счетом 1:0. Голом на 16-й минуте отметился Анзор Саная. В матче был удален игрок «Текстильщика» Максим Сидоров (28).

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«Ротор», набравший 41 очко, вышел на второе место в турнирной таблице, «Текстильщик» (14) располагается на 18-й строчке.

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Текстильщик
0:1
Первый тайм: 0:1
Ротор
Футбол, Первый дивизион, Тур 2027.10.2019, 13:00 (МСК UTC+3)Текстильщик, 2556 зрителей
Главные тренеры
Денис БояринцевИгорь Меньщиков
Голы
Анзор Саная15′
Составы команд
1Алексей Смирнов
1Юрий Нестеренко
6Николай Радченко
24Максим Ненахов
17Денис Фомин
28Азат Байрыев
20Дмитрий Шилов
31Денис Ткачук
7Алексей Горюшкин
33Игорь Удалый
11Максим Сидоров
23′28′
17Евгений Песегов
4Максим Батов
87′
22Мухаммад Султонов
13Александр Щаницин
8Олег Алейник
66′
18Адиль Мухаметзянов
83′
15Азим Фатуллаев
8Александр Солодков
25Артем Попов
69′
19Евгений Попов
71′
5Антон Пискунов
15Максим Гайдуков
9Анзор Саная
56′64′
37Владислав Сиротов
82′
11Алексей Евсеев
23Алексей Макушкин
72Камиль Муллин
46′
12Александр Радченко
74′
70Игорь Горбунов
25Илья Юрченко
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАнатолий Жабченко(Россия, Краснодар)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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