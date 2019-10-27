«Ротор» на выезде победил «Текстильщик» в матче ФНЛ
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Волгоградский «Ротор» в гостях одержал победу над «Текстильщиком» из Иваново в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Волгоградский «Ротор» в гостях одержал победу над «Текстильщиком» из Иваново в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в Иваново, завершилась со счетом 1:0. Голом на 16-й минуте отметился Анзор Саная. В матче был удален игрок «Текстильщика» Максим Сидоров (28).
«Ротор», набравший 41 очко, вышел на второе место в турнирной таблице, «Текстильщик» (14) располагается на 18-й строчке.
|Денис Бояринцев
|Игорь Меньщиков
|Анзор Саная
|15′
|1
|Алексей Смирнов
|1
|Юрий Нестеренко
|6
|Николай Радченко
|24
|Максим Ненахов
|17
|Денис Фомин
|28
|Азат Байрыев
|20
|Дмитрий Шилов
|31
|Денис Ткачук
|7
|Алексей Горюшкин
|33
|Игорь Удалый
|11
|Максим Сидоров
23′28′
|17
|Евгений Песегов
|4
|Максим Батов
87′
|22
|Мухаммад Султонов
|13
|Александр Щаницин
|8
|Олег Алейник
66′
|18
|Адиль Мухаметзянов
83′
|15
|Азим Фатуллаев
|8
|Александр Солодков
|25
|Артем Попов
69′
|19
|Евгений Попов
71′
|5
|Антон Пискунов
|15
|Максим Гайдуков
|9
|Анзор Саная
56′64′
|37
|Владислав Сиротов
82′
|11
|Алексей Евсеев
|23
|Алексей Макушкин
|72
|Камиль Муллин
46′
|12
|Александр Радченко
74′
|70
|Игорь Горбунов
|25
|Илья Юрченко
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Анатолий Жабченко(Россия, Краснодар)