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19:46 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой» в матче Олимп-ФНЛ

ТАСС, 27 октября. Московское «Торпедо» на выезде сыграло вничью с калининградской «Балтикой» со счетом 1:1 в матче 20-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

У «Торпедо» отличился Сергей Божин (52-я минута), в составе «Балтики» мяч забил Михаил Маркин (57, с пенальти). На 85-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Балтики» Алихан Шаваев.

Футбол

Первый дивизион 2019/2020
Тур 20, 27.10.2019, 8:00

СКА-Хабаровск3Спартак-20

В 20-м туре Олимп-ФНЛ была одержана всего одна домашняя победа — в первом матче тура «СКА-Хабаровск» переиграл «Спартак-2» (Москва) со счетом 3:0.

«Торпедо» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 47 очков в 20 матчах. На втором месте идут «Химки» (43), третью строчку занимает волгоградский «Ротор» (41), четвертую — московское «Чертаново» (38). «Балтика» занимает пятое место (33), «Спартак-2» располагается на 15-м месте (20).

«Балтика» и «Торпедо» встретятся в 1/8 финала Олимп — Кубка России, матч пройдет в Москве 31 октября, начало встречи в 19:30 мск. В 21-м туре «Торпедо» примет «СКА-Хабаровск», матч запланирован на 3 ноября.

«Балтика» на выезде сыграет с «Чайкой» (Ростовская область) в тот же день.

Результаты других матчей тура:

  • «Луч» (Владивосток) — «Краснодар-2» — 1:1;
  • «Енисей» (Красноярск) — «Чертаново» — 0:2;
  • «Текстильщик» (Иваново) — «Ротор» (Волгоград) — 0:1;
  • «Авангард» (Курск) — «Химки» — 0:3;
  • «Мордовия» (Саранск) — «Шинник» (Ярославль) — 1:1;
  • «Нижний Новгород» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1;
  • «Чайка» — «Факел» (Воронеж) — 0:1;
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Балтика
1:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо М
Футбол, Первый дивизион, Тур 2027.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Калининград, 11117 зрителей
Главные тренеры
Евгений КалешинСергей Игнашевич
Голы
Михаил Маркин57′
Сергей Божин51′
Составы команд
67Максим Бориско
90Алексей Кеняйкин
2Наилсон
33′
16Максим Шоркин
26′
9Артем Макарчук
51′
44Артем Самсонов
53′
10Ильнур Альшин
43′
47Сергей Божин
18Младен Кашчелан
14′
49Роман Шишкин
19Алихан Шаваев
66′85′
7Александр Рязанцев
38Ян Казаев
24Андрей Лях
96Максим Кузьмин
33Иван Сергеев
44Максим Тишкин
90′90′
20Артур Галоян
40′46′
27Иван Маклаков
17Михаил Багаев
55′
8Аслан Дудиев
65′
28Руслан Магаль
17′46′
26Артем Мещанинов
10Игорь Лебеденко
11Михаил Маркин
90′
77Илья Самошников
90′
33Аллеф
73Максим Максимов
Статистика
7Желтые карточки5
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЯн Бобровский(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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