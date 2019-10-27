«Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой» в матче Олимп-ФНЛ
ТАСС, 27 октября. Московское «Торпедо» на выезде сыграло вничью с калининградской «Балтикой» со счетом 1:1 в матче 20-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС, 27 октября. Московское «Торпедо» на выезде сыграло вничью с калининградской «Балтикой» со счетом 1:1 в матче 20-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
У «Торпедо» отличился Сергей Божин (52-я минута), в составе «Балтики» мяч забил Михаил Маркин (57, с пенальти). На 85-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Балтики» Алихан Шаваев.
В 20-м туре
«Торпедо» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 47 очков в 20 матчах. На втором месте идут «Химки» (43), третью строчку занимает волгоградский «Ротор» (41), четвертую — московское «Чертаново» (38). «Балтика» занимает пятое место (33), «Спартак-2» располагается на 15-м месте (20).
«Балтика» и «Торпедо» встретятся в 1/8 финала Олимп — Кубка России, матч пройдет в Москве 31 октября, начало встречи в 19:30 мск. В 21-м туре «Торпедо» примет «СКА-Хабаровск», матч запланирован на 3 ноября.
«Балтика» на выезде сыграет с «Чайкой» (Ростовская область) в тот же день.
Результаты других матчей тура:
|Евгений Калешин
|Сергей Игнашевич
|Михаил Маркин
|57′
|Сергей Божин
|51′
|67
|Максим Бориско
|90
|Алексей Кеняйкин
|2
|Наилсон
33′
|16
|Максим Шоркин
26′
|9
|Артем Макарчук
51′
|44
|Артем Самсонов
53′
|10
|Ильнур Альшин
43′
|47
|Сергей Божин
|18
|Младен Кашчелан
14′
|49
|Роман Шишкин
|19
|Алихан Шаваев
66′85′
|7
|Александр Рязанцев
|38
|Ян Казаев
|24
|Андрей Лях
|96
|Максим Кузьмин
|33
|Иван Сергеев
|44
|Максим Тишкин
90′90′
|20
|Артур Галоян
40′46′
|27
|Иван Маклаков
|17
|Михаил Багаев
55′
|8
|Аслан Дудиев
65′
|28
|Руслан Магаль
17′46′
|26
|Артем Мещанинов
|10
|Игорь Лебеденко
|11
|Михаил Маркин
90′
|77
|Илья Самошников
90′
|33
|Аллеф
|73
|Максим Максимов
|7
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Ян Бобровский(Россия, Санкт-Петербург)