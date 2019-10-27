«Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой» в матче Олимп-ФНЛ

Источник: РИА "Новости"

У «Торпедо» отличился Сергей Божин (52-я минута), в составе «Балтики» мяч забил Михаил Маркин (57, с пенальти). На 85-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Балтики» Алихан Шаваев.

Футбол Первый дивизион 2019/2020 Тур 20, 27.10.2019, 8:00 СКА-Хабаровск 3 Спартак-2 0

В 20-м туре Олимп-ФНЛ была одержана всего одна домашняя победа — в первом матче тура «СКА-Хабаровск» переиграл «Спартак-2» (Москва) со счетом 3:0.

«Торпедо» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 47 очков в 20 матчах. На втором месте идут «Химки» (43), третью строчку занимает волгоградский «Ротор» (41), четвертую — московское «Чертаново» (38). «Балтика» занимает пятое место (33), «Спартак-2» располагается на 15-м месте (20).

«Балтика» и «Торпедо» встретятся в 1/8 финала Олимп — Кубка России, матч пройдет в Москве 31 октября, начало встречи в 19:30 мск. В 21-м туре «Торпедо» примет «СКА-Хабаровск», матч запланирован на 3 ноября.

«Балтика» на выезде сыграет с «Чайкой» (Ростовская область) в тот же день.

Результаты других матчей тура: