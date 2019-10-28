«Балтика» не проигрывает 14 игр подряд

Источник: РИА "Новости"

Эта игра стала 14 в беспроигрышной серии балтийцев.

Такой продолжительной серии в истории клуба ещё не было. Предыдущий рекорд — 13 матчей, был установлен в 1959 году.

Встреча прошла 27 октября, в воскресенье, на стадионе «Балтика». Первый мяч в игре был забит гостями на 52-й минуте. У них отличился Сергей Божин. На 57-й минуте мастерски исполнил пенальти балтиец Михаил Маркин.