«Балтика» не проигрывает 14 игр подряд
Матч «Балтика» — «Торпедо» завершился вничью, со счётом 1:1, сообщает
Матч «Балтика» — «Торпедо» завершился вничью, со счётом 1:1, сообщает
Эта игра стала 14 в беспроигрышной серии балтийцев.
Такой продолжительной серии в истории клуба ещё не было. Предыдущий рекорд — 13 матчей, был установлен в 1959 году.
Встреча прошла 27 октября, в воскресенье, на стадионе «Балтика». Первый мяч в игре был забит гостями на 52-й минуте. У них отличился Сергей Божин. На 57-й минуте мастерски исполнил пенальти балтиец Михаил Маркин.
Противостояние на протяжении всей встречи было достаточно жёстким, арбитр показал 12 жёлтых карточек. Две из них — Алихану Шаваеву, оставив калининградцев вдесятером. Кроме того, капитану «Балтики» Максиму Тишкину во время борьбы рассекли бровь, и он вынужден был досрочно покинуть поле.
|Евгений Калешин
|Сергей Игнашевич
|Михаил Маркин
|57′
|Сергей Божин
|51′
|67
|Максим Бориско
|90
|Алексей Кеняйкин
|2
|Наилсон
33′
|16
|Максим Шоркин
26′
|9
|Артем Макарчук
51′
|44
|Артем Самсонов
53′
|10
|Ильнур Альшин
43′
|47
|Сергей Божин
|18
|Младен Кашчелан
14′
|49
|Роман Шишкин
|19
|Алихан Шаваев
66′85′
|7
|Александр Рязанцев
|38
|Ян Казаев
|24
|Андрей Лях
|96
|Максим Кузьмин
|33
|Иван Сергеев
|44
|Максим Тишкин
90′90′
|20
|Артур Галоян
40′46′
|27
|Иван Маклаков
|17
|Михаил Багаев
55′
|8
|Аслан Дудиев
65′
|28
|Руслан Магаль
17′46′
|26
|Артем Мещанинов
|10
|Игорь Лебеденко
|11
|Михаил Маркин
90′
|77
|Илья Самошников
90′
|33
|Аллеф
|73
|Максим Максимов
|7
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Ян Бобровский(Россия, Санкт-Петербург)