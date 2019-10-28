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11:39 (мск), источник: АиФ Калининград

«Балтика» не проигрывает 14 игр подряд

Матч «Балтика» — «Торпедо» завершился вничью, со счётом 1:1, сообщает пресс-служба калининградского футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Эта игра стала 14 в беспроигрышной серии балтийцев.

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Такой продолжительной серии в истории клуба ещё не было. Предыдущий рекорд — 13 матчей, был установлен в 1959 году.

Встреча прошла 27 октября, в воскресенье, на стадионе «Балтика». Первый мяч в игре был забит гостями на 52-й минуте. У них отличился Сергей Божин. На 57-й минуте мастерски исполнил пенальти балтиец Михаил Маркин.

Противостояние на протяжении всей встречи было достаточно жёстким, арбитр показал 12 жёлтых карточек. Две из них — Алихану Шаваеву, оставив калининградцев вдесятером. Кроме того, капитану «Балтики» Максиму Тишкину во время борьбы рассекли бровь, и он вынужден был досрочно покинуть поле.

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Балтика
1:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо М
Футбол, Первый дивизион, Тур 2027.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Калининград, 11117 зрителей
Главные тренеры
Евгений КалешинСергей Игнашевич
Голы
Михаил Маркин57′
Сергей Божин51′
Составы команд
67Максим Бориско
90Алексей Кеняйкин
2Наилсон
33′
16Максим Шоркин
26′
9Артем Макарчук
51′
44Артем Самсонов
53′
10Ильнур Альшин
43′
47Сергей Божин
18Младен Кашчелан
14′
49Роман Шишкин
19Алихан Шаваев
66′85′
7Александр Рязанцев
38Ян Казаев
24Андрей Лях
96Максим Кузьмин
33Иван Сергеев
44Максим Тишкин
90′90′
20Артур Галоян
40′46′
27Иван Маклаков
17Михаил Багаев
55′
8Аслан Дудиев
65′
28Руслан Магаль
17′46′
26Артем Мещанинов
10Игорь Лебеденко
11Михаил Маркин
90′
77Илья Самошников
90′
33Аллеф
73Максим Максимов
Статистика
7Желтые карточки5
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЯн Бобровский(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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