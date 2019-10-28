Слуцкий избежал санкций за грубое высказывание о руководстве «Ротора»

Слуцкий в выпуске видеоблога экс-футболиста Евгения Савина, посвященном «Ротору», грубо высказался о руководителях волгоградского клуба. Позднее председатель общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой рассмотреть слова Слуцкого в адрес руководства волгоградского клуба.
«Мы изучили обращение председателя общественного совета при комитете Волгоградской области, в котором он просит рассмотреть высказывание тренера Леонида Слуцкого в адрес футбольного клуба “Ротор”. Сейчас Слуцкий — тренер нидерландского “Витесса”, он не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике к нему предложить не может», — сказал директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников на пресс-конференции.
«При этом мы считаем, что такие эмоциональные и оценочные высказывания вряд ли пойдут на пользу нашему футболу, его репутации, проекту Волгоградской области, в котором заинтересованы и регион, и Слуцкий. РФС готов быть медиатором взаимоотношений инвесторов и регионального руководства, важно объединять усилия для развития этого вида спорта», — добавил Мельников.
Незадолго до старта чемпионата Европы 2016 года на российском телевидении вышла передача, в которой на тот момент главный тренер сборной России Слуцкий в шутку рассказывал детям о допустимости пренебрежительного отношения к арбитрам. Российские судьи обратились в РФС с целью привлечь внимание к данному случаю. Комитет по этике 15 февраля 2017 года рекомендовал Слуцкому извиниться перед арбитрами и вынес ему предупреждение. Позже стало известно, что комитет по этике не может связаться со Слуцким, но выполнение решения является для комитета делом принципа.