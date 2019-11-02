Футбольный матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» перенесен из-за запрета полиции

Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Торпедо» и «СКА-Хабаровском» запланирована на 3 ноября, игра должна была пройти на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве, который по окончании 2019 года закроется на реконструкцию.

«Мы вынуждены перенести матч 21-го тура ФНЛ “Торпедо” — “СКА-Хабаровск” по независящим от нас причинам с Восточной улицы на стадион “Спортивный городок” [в Лужниках]. Полиция не согласовала проведение матча на стадионе “Торпедо” имени Эдуарда Стрельцова, о чем уведомила нас вчера вечером», — говорится в сообщении.

Футбол Первый дивизион 2019/2020 Тур 21, 3.11.2019, 19:30 Торпедо М - СКА-Хабаровск -

12 июля пресс-служба «Торпедо» сообщила, что в связи со строительными работами на стадионе имени Стрельцова матч будет сыгран на резервной арене, которой является стадион академии московского «Спартака». Фанаты «Торпедо» отказались поддерживать команду из-за проведения игры на стадионе академии «Спартака», а не на домашней арене. После реконструкции стадиона имени Стрельцова его вместимость увеличится до 15 076 мест, на территории арены появится 780 парковочных мест. Стадион будет соответствовать современным требованиям Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций для проведения матчей самого высокого уровня.