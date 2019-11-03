«Спартак-2» победил «Мордовию» в матче ФНЛ
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Вторая команда московского «Спартака» победила саранскую «Мордовию» в матче 21-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Вторая команда московского «Спартака» победила саранскую «Мордовию» в матче 21-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Максим Глушенков (на 34-й минуте) и Александр Руденко (74).
«Спартак-2» с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Мордовия» (14) осталась на последней, 20-й строчке.
Другие результаты тура ФНЛ:
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Армавир» — 2:1,
«Шинник» (Ярославль) — «Нижний Новгород» — 1:3.