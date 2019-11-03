«Ротор» обыграл «Енисей» и стал вторым в таблице первенства ФНЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Волгограде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Мухаммад Султонов с пенальти (45-я минута) и Анзор Саная (49), у гостей отличился Константин Савичев (57).

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В другом матче тура московское «Чертаново» разгромило дома воронежский «Факел» со счетом 4:0. У победителей мячи забили Владимир Бартасевич (29), Егор Рудковский (31), Леонид Герчиков (48) и Дмитрий Цыпченко (58).