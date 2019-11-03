«Ротор» обыграл «Енисей» и стал вторым в таблице первенства ФНЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Волгограде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Мухаммад Султонов с пенальти (45-я минута) и Анзор Саная (49), у гостей отличился Константин Савичев (57).
В другом матче тура московское «Чертаново» разгромило дома воронежский «Факел» со счетом 4:0. У победителей мячи забили Владимир Бартасевич (29), Егор Рудковский (31), Леонид Герчиков (48) и Дмитрий Цыпченко (58).
«Ротор» набрал 44 очка и вышел на вторую строчку, обойдя на один балл подмосковные «Химки», которые пока не провели свой матч тура. Волгоградская команда не знает поражений на протяжении семи матчей кряду (6 побед, 1 ничья). Столько же длится беспроигрышная серия «Чертаново», одержавшего в воскресенье пятую победу подряд. Столичная команда набрала 41 очко и занимает четвертую строчку.