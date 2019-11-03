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17:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ротор» обыграл «Енисей» и стал вторым в таблице первенства ФНЛ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Волгоградский «Ротор» обыграл на своем поле красноярский «Енисей» в матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вышел на второе место в таблице.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Волгограде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Мухаммад Султонов с пенальти (45-я минута) и Анзор Саная (49), у гостей отличился Константин Савичев (57).

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В другом матче тура московское «Чертаново» разгромило дома воронежский «Факел» со счетом 4:0. У победителей мячи забили Владимир Бартасевич (29), Егор Рудковский (31), Леонид Герчиков (48) и Дмитрий Цыпченко (58).

«Ротор» набрал 44 очка и вышел на вторую строчку, обойдя на один балл подмосковные «Химки», которые пока не провели свой матч тура. Волгоградская команда не знает поражений на протяжении семи матчей кряду (6 побед, 1 ничья). Столько же длится беспроигрышная серия «Чертаново», одержавшего в воскресенье пятую победу подряд. Столичная команда набрала 41 очко и занимает четвертую строчку.

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Ротор
2:1
Первый тайм: 1:0
Енисей
Футбол, Первый дивизион, Тур 213.11.2019, 15:00 (МСК UTC+3)Волгоград Арена
Главные тренеры
Игорь МеньщиковЮрий Газзаев
Голы
Мухаммад Султонов45′
Константин Савичев57′
Анзор Саная49′
Составы команд
1Юрий Нестеренко
47Михаил Филиппов
24Максим Ненахов
23Матвей Ужгин
28Азат Байрыев
24Александр Клещенко
85′
33Игорь Удалый
27Павел Рожков
15Азим Фатуллаев
7Константин Савичев
17Евгений Песегов
18Олег Ланин
21′
22Мухаммад Султонов
21Егор Иванов
20′
31Денис Ткачук
87′
32Давид Мильдзихов
62′
77Владимир Лобкарев
80Арсен Хубулов
25Артем Попов
81′
90Александр Ломакин
62′
18Олег Николаев
90′
83Александр Харитонов
70Игорь Горбунов
53′
9Артем Делькин
75′
11Алексей Евсеев
29Хуан Эдуардо Лескано
9Анзор Саная
66′
11Артур Саркисов
44′57′
72Камиль Муллин
10Михаил Комков
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Кукуляк(Россия, Калуга)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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