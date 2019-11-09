«Нефтехимик» на выезде обыграл «Луч» в матче ФНЛ

Встреча, прошедшая в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе «Нефтехимика» голы забили Денис Макаров (53-я минута) и Вагиз Галиулин (55-я). «Луч» с 19-й минуты играл вдесятером после удаления Дениса Магадиева.