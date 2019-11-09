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11:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Луч» в матче ФНЛ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над владивостокским «Лучом» в матче 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча, прошедшая в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе «Нефтехимика» голы забили Денис Макаров (53-я минута) и Вагиз Галиулин (55-я). «Луч» с 19-й минуты играл вдесятером после удаления Дениса Магадиева.

«Нефтехимик» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ, «Луч» (20) располагается на 16-й строчке.

Луч
0:2
Первый тайм: 0:0
Нефтехимик
Футбол, Первый дивизион, Тур 229.11.2019, 07:00 (МСК UTC+3)Динамо, 550 зрителей
Главные тренеры
Александр УшахинЮрий Уткульбаев
Голы
Денис Макаров53′
Вагиз Галиулин54′
Составы команд
1Александр Котляров
27Андрей Голубев
4Павел Степанец
4Андрей Семенов
5Денис Магадиев
18′
12Максим Ширяев
18Кирилл Марущак
6′
17Михаил Канаев
90+3′
20Вадим Стеклов
22Марат Ситдиков
32Астемир Абазов
19Дмитрий Мичуренков
7Даур Квеквескири
76′
3Александр Куликов
46′
23Антон Кротов
5Лев Потапов
10Александр Носов
67′
88Андрей Киреев
41′46′
94Анатолий Катрич
24Михаил Соловьев
17Никита Саламатов
63′
10Мераби Уридия
68′
8Александр Макаренко
74′
8Руслан Галиакберов
9Руслан Гордиенко
21′
20Вагиз Галиулин
81′
12Сергей Пономаренко
26Артур Гилязетдинов
11Саид Алиев
60′
25Денис Макаров
90′
48Александр Кутьин
9Антон Антонов
Статистика
2Желтые карточки2
1Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяДмитрий Стрельцов(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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