«Нефтехимик» на выезде обыграл «Луч» в матче ФНЛ
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над владивостокским «Лучом» в матче 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над владивостокским «Лучом» в матче 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе «Нефтехимика» голы забили Денис Макаров (53-я минута) и Вагиз Галиулин (55-я). «Луч» с 19-й минуты играл вдесятером после удаления Дениса Магадиева.
«Нефтехимик» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ, «Луч» (20) располагается на 16-й строчке.
|Александр Ушахин
|Юрий Уткульбаев
|Денис Макаров
|53′
|Вагиз Галиулин
|54′
|1
|Александр Котляров
|27
|Андрей Голубев
|4
|Павел Степанец
|4
|Андрей Семенов
|5
|Денис Магадиев
18′
|12
|Максим Ширяев
|18
|Кирилл Марущак
6′
|17
|Михаил Канаев
90+3′
|20
|Вадим Стеклов
|22
|Марат Ситдиков
|32
|Астемир Абазов
|19
|Дмитрий Мичуренков
|7
|Даур Квеквескири
76′
|3
|Александр Куликов
46′
|23
|Антон Кротов
|5
|Лев Потапов
|10
|Александр Носов
67′
|88
|Андрей Киреев
41′46′
|94
|Анатолий Катрич
|24
|Михаил Соловьев
|17
|Никита Саламатов
63′
|10
|Мераби Уридия
68′
|8
|Александр Макаренко
74′
|8
|Руслан Галиакберов
|9
|Руслан Гордиенко
21′
|20
|Вагиз Галиулин
81′
|12
|Сергей Пономаренко
|26
|Артур Гилязетдинов
|11
|Саид Алиев
60′
|25
|Денис Макаров
90′
|48
|Александр Кутьин
|9
|Антон Антонов
|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Дмитрий Стрельцов(Россия, Ростов-на-Дону)