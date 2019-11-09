Хет-трик Брагина принес «СКА-Хабаровску» победу над «Чайкой» в матче ФНЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Хабаровске на стадионе имени Ленина, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. В составе победителей хет-трик оформил Владислав Брагин (8-я, 43-я и 69-я минуты). У «Чайки» отличились Денис Тумасян (14-я) и Лео Гогличидзе (34-я).