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11:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хет-трик Брагина принес «СКА-Хабаровску» победу над «Чайкой» в матче ФНЛ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» обыграл на своем поле «Чайку» из Песчанокопского в матче 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча, прошедшая в субботу в Хабаровске на стадионе имени Ленина, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. В составе победителей хет-трик оформил Владислав Брагин (8-я, 43-я и 69-я минуты). У «Чайки» отличились Денис Тумасян (14-я) и Лео Гогличидзе (34-я).

«СКА-Хабаровск» набрал 34 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице ФНЛ, «Чайка» с 27 баллами располагается на 11-й строчке.

СКА-Хабаровск
3:2
Первый тайм: 2:2
Чайка
Футбол, Первый дивизион, Тур 229.11.2019, 08:00 (МСК UTC+3)им. Ленина, 1392 зрителя
Главные тренеры
Алексей ПоддубскийДмитрий Воецкий
Голы
Владислав Брагин9′
Денис Тумасян14′
Владислав Брагин42′
Лео Гогличидзе35′
Владислав Брагин69′
Нереализованные пенальти
Лео Гогличидзе34′
Составы команд
96Игорь Обухов
90+4′
16Максим Киселев
3Николай Зайцев
25Андрей Бычков
58′
22Андрей Мищенко
34Денис Тумасян
55Евгений Шляков
57′
91Лео Гогличидзе
10Владислав Никифоров
8Дмитрий Карташов
14Минори Сато
84′
52Игорь Леонтьев
21Владислав Камилов
13Александр Коротаев
19Владислав Брагин
72Максим Васильев
54′
33Ираклий Квеквескири
36′84′
36Андрей Текучев
97Григорий Труфанов
17Андрей Павленко
46′
77Евгений Оанча
63′87′
70Марат Шайморданов
98Виталий Горулев
87Игорь Безденежных
46′
71Константин Базелюк
68′
9Александр Подбельцев
11Илья Кузьмичев
88Илья Белоус
46′
19Максим Машнев
73′
Статистика
6Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Анопа(Россия, Благовещенск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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