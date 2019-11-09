Хет-трик Брагина принес «СКА-Хабаровску» победу над «Чайкой» в матче ФНЛ
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» обыграл на своем поле «Чайку» из Песчанокопского в матче 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» обыграл на своем поле «Чайку» из Песчанокопского в матче 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Хабаровске на стадионе имени Ленина, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. В составе победителей
«СКА-Хабаровск» набрал 34 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице ФНЛ, «Чайка» с 27 баллами располагается на 11-й строчке.
|Алексей Поддубский
|Дмитрий Воецкий
|Владислав Брагин
|9′
|Денис Тумасян
|14′
|Владислав Брагин
|42′
|Лео Гогличидзе
|35′
|Владислав Брагин
|69′
|Лео Гогличидзе
|34′
|96
|Игорь Обухов
90+4′
|16
|Максим Киселев
|3
|Николай Зайцев
|25
|Андрей Бычков
58′
|22
|Андрей Мищенко
|34
|Денис Тумасян
|55
|Евгений Шляков
57′
|91
|Лео Гогличидзе
|10
|Владислав Никифоров
|8
|Дмитрий Карташов
|14
|Минори Сато
84′
|52
|Игорь Леонтьев
|21
|Владислав Камилов
|13
|Александр Коротаев
|19
|Владислав Брагин
|72
|Максим Васильев
54′
|33
|Ираклий Квеквескири
36′84′
|36
|Андрей Текучев
|97
|Григорий Труфанов
|17
|Андрей Павленко
46′
|77
|Евгений Оанча
63′87′
|70
|Марат Шайморданов
|98
|Виталий Горулев
|87
|Игорь Безденежных
46′
|71
|Константин Базелюк
68′
|9
|Александр Подбельцев
|11
|Илья Кузьмичев
|88
|Илья Белоус
46′
|19
|Максим Машнев
73′
|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Антон Анопа(Россия, Благовещенск)