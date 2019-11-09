«Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» в 22-м туре первенства ФНЛ
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты московского «Торпедо» на выезде сыграли вничью с саранской «Мордовией» в 22-м туре первенства ФНЛ.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты московского «Торпедо» на выезде сыграли вничью с саранской «Мордовией» в 22-м туре первенства ФНЛ.
Субботняя игра в Саранске завершилась со счетом 1:1. На гол Радика Юсупова (36-я минута) торпедовцы ответили мячом Романа Шишкина (45+2). На 25-й минуте с поля был удален нападающий «Мордовии» Виктор Сергеев.
«Торпедо» набрало 51 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ, «Мордовия» (15) идет последней.
Результаты других матчей тура:
«Авангард» (Курск) — «Томь» (Томск) — 3:2,
«Нижний Новгород» — «Спартак-2» (Москва) — 2:2,
«Ротор» (Волгоград) — «Чертаново» (Москва) — 1:1.
|Руслан Мухаметшин
|Сергей Игнашевич
|Радик Юсупов
|36′
|Роман Шишкин
|45+1′
|1
|Денис Шебанов
90+5′
|90
|Алексей Кеняйкин
|3
|Евгений Стрелов
|47
|Сергей Божин
|14
|Евгений Ятченко
81′
|49
|Роман Шишкин
|19
|Радик Юсупов
|27
|Олег Калугин
|90
|Андрей Хрипков
16′
|10
|Игорь Лебеденко
|2
|Руслан Навлетов
|33
|Иван Сергеев
|25
|Денис Поярков
|4
|Александр Елисеев
46′
|15
|Виктор Сергеев
25′
|77
|Илья Самошников
81′
|9
|Рустем Мухаметшин
74′
|17
|Михаил Багаев
37′68′
|88
|Данила Буранов
|6
|Сергей Шустиков
|95
|Николай Бояркин
59′
|44
|Артем Самсонов
59′62′
|7
|Александр Джумаев
|28
|Руслан Магаль
|18
|Александр Ермаков
59′
|20
|Артур Галоян
46′
|32
|Михаил Федак
|35
|Евгений Татаринов
|24
|Андрей Лях
13′28′
|15
|Александр Орехов
|3
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Анатолий Жабченко(Россия, Краснодар)