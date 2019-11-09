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18:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» в 22-м туре первенства ФНЛ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты московского «Торпедо» на выезде сыграли вничью с саранской «Мордовией» в 22-м туре первенства ФНЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Субботняя игра в Саранске завершилась со счетом 1:1. На гол Радика Юсупова (36-я минута) торпедовцы ответили мячом Романа Шишкина (45+2). На 25-й минуте с поля был удален нападающий «Мордовии» Виктор Сергеев.

«Торпедо» набрало 51 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ, «Мордовия» (15) идет последней.

Результаты других матчей тура:

«Авангард» (Курск) — «Томь» (Томск) — 3:2,

«Нижний Новгород» — «Спартак-2» (Москва) — 2:2,

«Ротор» (Волгоград) — «Чертаново» (Москва) — 1:1.

Мордовия
1:1
Первый тайм: 1:1
Торпедо М
Футбол, Первый дивизион, Тур 229.11.2019, 15:00 (МСК UTC+3)Старт, 719 зрителей
Главные тренеры
Руслан МухаметшинСергей Игнашевич
Голы
Радик Юсупов36′
Роман Шишкин45+1′
Составы команд
1Денис Шебанов
90+5′
90Алексей Кеняйкин
3Евгений Стрелов
47Сергей Божин
14Евгений Ятченко
81′
49Роман Шишкин
19Радик Юсупов
27Олег Калугин
90Андрей Хрипков
16′
10Игорь Лебеденко
2Руслан Навлетов
33Иван Сергеев
25Денис Поярков
4Александр Елисеев
46′
15Виктор Сергеев
25′
77Илья Самошников
81′
9Рустем Мухаметшин
74′
17Михаил Багаев
37′68′
88Данила Буранов
6Сергей Шустиков
95Николай Бояркин
59′
44Артем Самсонов
59′62′
7Александр Джумаев
28Руслан Магаль
18Александр Ермаков
59′
20Артур Галоян
46′
32Михаил Федак
35Евгений Татаринов
24Андрей Лях
13′28′
15Александр Орехов
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3Желтые карточки4
1Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАнатолий Жабченко(Россия, Краснодар)
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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