«Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» в 22-м туре первенства ФНЛ

Субботняя игра в Саранске завершилась со счетом 1:1. На гол Радика Юсупова (36-я минута) торпедовцы ответили мячом Романа Шишкина (45+2). На 25-й минуте с поля был удален нападающий «Мордовии» Виктор Сергеев.