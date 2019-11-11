«Торпедо» не может играть на стадионе Стрельцова. Почему?
Детективная и очень непонятная история.
Детективная и очень непонятная история.
В «Торпедо» настали светлые времена — команда Сергея Игнашевича лидирует в ФНЛ, держит в уме вероятность игры в РПЛ уже на будущий сезон (пока нет чёткого понимания, но новые владельцы приложат максимум усилий, чтобы в случае выхода по спортивным показателям оказаться готовой к элите и по всем другим) и начинает перестраивать родной стадион имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице.
А после 31 октября всё вдруг изменилось. Когда представители клуба принесли в столичное МВД документы на согласование ноябрьских матчей, разрешения, к своему удивлению, не получили. При этом внятных причин отказа никто так и не услышал. В официальном
Игру 3 ноября против «СКА-Хабаровск» клуб был вынужден провести в «Лужниках», на заявленной резервной арене. После этой встречи «Торпедо» предприняло попытку согласовать следующий домашний матч с «Нижним Новгородом» (13 ноября) на Восточной улице, но результат оказался тем же: отказ и отсутствие объяснений.
Трудности «Торпедо» не закончились. В «Лужниках» их принимать тоже не захотели, там в этот день играет «Чертаново».
Самое интересное же во всей этой истории то, что никто вообще не понимает, что происходит. Полиция сначала медлит, тянет, потом отказывает, при этом само «Торпедо» теряется в догадках. Или делает вид, что теряется. Хотя интуитивно кажется, что у клуба нет причин обманывать своих болельщиков.
Это точно не решение КДК
Но не за файеры от болельщиков и не за мат, а за то, что «Торпедо» накануне игры не предоставило соперникам поле стадиона им. Стрельцова для тренировки и не обеспечило их полотенцами. Руководство «Балтики» после поражения якобы выяснило, что газон был не настолько убит и тренироваться на нём было можно, разгневалось — и включило связи и режим мести.
В выдвинутой на форуме болельщиков «Торпедо» версии это звучит так: «Руководитель ГУ МВД О. А. Б в конце 90-х обучался в Московском Университете МВД им. Кикотя. И был у него преподаватель… Доцент (в то время) кафедры
Притянуто и нелепо? Очень может быть. Хотя информация о том, что «Балтика» осталась крайне недовольна приёмом «Торпедо», получила подтверждение в российских СМИ. И после той игры 31 октября как раз начались все неприятности. Тогда как президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал коллегам из Sport24 про некие проблемы с безопасностью, начавшиеся после кубковой встречи с калининградцами, но не уточнил, о чём именно речь, — и отправил за информацией в клуб. Странно.
Позже, может, мы и узнаем подробности этой детективной истории, объяснения обеих сторон и всю правду. Сейчас же грустно лишь от того, что такими темпами «Торпедо» не сможет красиво проститься со стадионом на Восточной улице перед его длительным закрытием. До конца года, если оставить за скобками ближайшую среду, остаётся лишь одна игра — 23 ноября против «Луча-Энергии».
И вместо трогательной атмосферы мы можем получить очередной никому не нужный скандал.