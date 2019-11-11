«Торпедо» не может играть на стадионе Стрельцова. Почему?

Источник: Чемпионат.com

В «Торпедо» настали светлые времена — команда Сергея Игнашевича лидирует в ФНЛ, держит в уме вероятность игры в РПЛ уже на будущий сезон (пока нет чёткого понимания, но новые владельцы приложат максимум усилий, чтобы в случае выхода по спортивным показателям оказаться готовой к элите и по всем другим) и начинает перестраивать родной стадион имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице.

Какие-то работы по реконструкции начались уже в конце лета, но затронули они не саму арену, а окружающую территорию. Тогда как на стадионе чёрно-белые хотели спокойно закончить первую часть сезона (и им это разрешили), после чего пышно попрощаться с историческим домом и отдать его в руки строителей. До конца октября всё шло по плану. «Торпедо» провело на Восточной улице 11 встреч ФНЛ (все, кроме самой первой домашней) и кубковый матч с «Балтикой», болельщики ходили на единственную открытую трибуну и частенько её заполняли, команда побеждала, никаких проблем с допуском не возникало. Полиция после запрета на проведение стартового матча против «Балтики» смотрело на всё лояльно, выданную лицензию никто не отзывал.

А после 31 октября всё вдруг изменилось. Когда представители клуба принесли в столичное МВД документы на согласование ноябрьских матчей, разрешения, к своему удивлению, не получили. При этом внятных причин отказа никто так и не услышал. В официальном пресс-релизе «Торпедо» применило формулировки «по не зависящим от нас причинам», «полиция не согласовала».

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Лужники 24, стр.11). Полиция не согласовала проведение матча на стадионе «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова, о чем уведомила нас вчера вечером. Стартовый свисток к началу матча прозвучит в 19:30. ⠀ Информация о билетной программе будет опубликована позднее. ⠀ Приносим извинения за доставленные неудобства.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/torpedolife/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Torpedolife</a> (@torpedolife) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-01T15:52:37+00:00">1 Ноя 2019 в 8:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Игру 3 ноября против «СКА-Хабаровск» клуб был вынужден провести в «Лужниках», на заявленной резервной арене. После этой встречи «Торпедо» предприняло попытку согласовать следующий домашний матч с «Нижним Новгородом» (13 ноября) на Восточной улице, но результат оказался тем же: отказ и отсутствие объяснений.

Трудности «Торпедо» не закончились. В «Лужниках» их принимать тоже не захотели, там в этот день играет «Чертаново». Чёрно-белые попытались сдвинуть игру на другой день, но не вышло. Пришлось обращаться к «Спартаку» и проситься на свободную в этот день «Открытие Арену». К счастью, руководство стадиона пошло исторически дружественному клубу навстречу.



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Месть за «Балтику»?

Самое интересное же во всей этой истории то, что никто вообще не понимает, что происходит. Полиция сначала медлит, тянет, потом отказывает, при этом само «Торпедо» теряется в догадках. Или делает вид, что теряется. Хотя интуитивно кажется, что у клуба нет причин обманывать своих болельщиков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4m1DquI2a3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4m1DquI2a3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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В результате этого клуб в авральном режиме был вынужден искать резервное поле, нести дополнительные расходы, многие болельщики не попали на матч. О причинах сложившейся ситуации клуб написал кратко и уклончиво - "не согласовала полиция". Сомнений в том, что именно органы внутренних дел препятствуют проведению "Торпедо" оставшихся матчей на Восточной улице, у болельщиков нет. Но хотелось бы услышать все подробности - какие конкретно должностные лица МВД России запрещают играть на стадионе Стрельцова, в чем причины отказа в выдаче разрешения, если еще неделю-две назад было можно? Что изменилось? На данный момент осталось всего несколько дней до домашнего матча 13 ноября с "Нижним Новгородом". Буквально несколько минут назад появилась информация, что матч пройдет на стадионе "Открытие-Арена". Стадион имени Стрельцова по-прежнему не получил разрешения на проведение матчей без объяснения каких-либо причин со стороны сотрудников МВД России. Таким образом, продолжает царить полнейшая неопределенность, которая негативным образом отражается на болельщиках и эмоциональном состоянии игроков. Очень хотелось бы спросить и руководства клуба, и, разумеется, руководство ФНЛ, РФС и полиции г. Москвы - что вдруг "случилось" со стадионом имени Стрельцова? Еще неделю назад на нем проводились матчи ФНЛ и Кубка России, не произошло ни одного чрезывачайного происшествия, однако внезапно стадион, по мнению неустановленных сотрудников внутренних дел, становится непригодным. Как это называется и что вообще происходит? Пока вся эта возня без объяснения причин выглядит как очередная неспортивная попытка любой ценой доставить "Торпедо" массу неудобств и неприятностей, ослабить шансы в борьбе за выход в РФПЛ. Также ни для кого не секрет, что в самое ближайшее время стадион имени Стрельцова ждет долгая и полномасштабная реконструкция. Оставшиеся матчи с "Нижним Новгородом" и "Лучом" - последние для стадиона Торпедо имени Стрельцова в его нынешнем (первозданном) виде!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/zapad5_ultras/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> zapad5_ultras</a> (@zapad5_ultras) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-08T13:49:05+00:00">8 Ноя 2019 в 5:49 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это точно не решение КДК из-за поведения фанатов, которые жгли файера и ругались матом, поскольку за такие нарушения могут впаять матч без зрителей, а не переносить игру на другую арену. Но тогда что? Когда никто ничего не понимает, всегда есть риск появления сторонников теории разговора. Вот и среди близких к клубу поклонников «Торпедо» разлетается одна версия: возможно, клубу мстят за провинность в кубковой встрече с «Балтикой».

Но не за файеры от болельщиков и не за мат, а за то, что «Торпедо» накануне игры не предоставило соперникам поле стадиона им. Стрельцова для тренировки и не обеспечило их полотенцами. Руководство «Балтики» после поражения якобы выяснило, что газон был не настолько убит и тренироваться на нём было можно, разгневалось — и включило связи и режим мести.

В выдвинутой на форуме болельщиков «Торпедо» версии это звучит так: «Руководитель ГУ МВД О. А. Б в конце 90-х обучался в Московском Университете МВД им. Кикотя. И был у него преподаватель… Доцент (в то время) кафедры оперативно-разыскной деятельности Нажмутдин К. — отец нынешнего президента футбольного клуба “Балтика” Тажутдина К. Просто совпадение».

Притянуто и нелепо? Очень может быть. Хотя информация о том, что «Балтика» осталась крайне недовольна приёмом «Торпедо», получила подтверждение в российских СМИ. И после той игры 31 октября как раз начались все неприятности. Тогда как президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал коллегам из Sport24 про некие проблемы с безопасностью, начавшиеся после кубковой встречи с калининградцами, но не уточнил, о чём именно речь, — и отправил за информацией в клуб. Странно.

Позже, может, мы и узнаем подробности этой детективной истории, объяснения обеих сторон и всю правду. Сейчас же грустно лишь от того, что такими темпами «Торпедо» не сможет красиво проститься со стадионом на Восточной улице перед его длительным закрытием. До конца года, если оставить за скобками ближайшую среду, остаётся лишь одна игра — 23 ноября против «Луча-Энергии».