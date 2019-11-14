Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13.11
Торпедо М
Нижний Новгород
02
Футбол. Первый дивизион
13.11
Чертаново
Балтика
31
Футбол. Первый дивизион
13.11
Факел
СКА-Хабаровск
02
Футбол. Первый дивизион
13.11
Чайка
Мордовия
31
Футбол. Первый дивизион
13.11
Шинник
Луч
31
Футбол. Первый дивизион
13.11
Текстильщик
Томь
02
Футбол. Первый дивизион
13.11
Химки
Ротор
02
Футбол. Первый дивизион
13.11
Краснодар-2
Енисей
40
Футбол. Первый дивизион
13.11
Нефтехимик
Авангард К
11
Футбол. Первый дивизион
13.11
Спартак-2
Армавир
13
Все события
Фоторепортажи
26«Зенит» снова проиграл в Лиге Чемпионов
12Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»
13 ноября, источник: ТАСС

«Торпедо» проиграло «Нижнему Новгороду» на «Открытие-Арене» в матче Олимп — ФНЛ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского «Торпедо» со счетом 0:2 уступили «Нижнему Новгороду» в домашнем матче 23-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла на «Открытие-Арене».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Голы забили Александр Ставпец (20-я минута, с пенальти) и Артур Сагитов (86).

Ранее полиция отказала московскому клубу в согласовании инструкции по обеспечению безопасности на стадионе «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова. Встреча была перенесена на «Открытие-Арену», которая является домашним стадионом московского «Спартака». 3 ноября «Торпедо» провело домашний матч против «СКА-Хабаровска» (2:1) на стадионе «Спортивный городок» в Лужниках.

«Торпедо» возглавляет турнирную таблицу, набрав 51 очко в 23 матчах. «Нижний Новгород» идет 11-м, в активе команды 32 очка в 23 матчах. В следующем туре «Торпедо» сыграет 17 ноября на выезде с «Армавиром», «Нижний Новгород» в тот же день примет «Чайку» (Ростовская область).

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Курск) — 1:1;.
  • «Краснодар-2» — «Енисей» (Красноярск) — 4:0;.
  • «Текстильщик» (Иваново) — «Томь» (Томск) — 0:2;.
  • «Факел» (Воронеж) — «СКА-Хабаровск» — 0:2;.
  • «Химки» (Московская область) — «Ротор» (Волгоград) — 0:2;.
  • «Чайка» — «Мордовия» (Саранск) — 3:1;.
  • «Шинник» (Ярославль) — «Луч» (Владивосток) — 3:1;.
  • «Чертаново» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 3:1.
Торпедо М
0:2
Первый тайм: 0:1
Нижний Новгород
Футбол, Первый дивизион, Тур 2313.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 1212 зрителей
Главные тренеры
Сергей ИгнашевичРоберт Евдокимов
Голы
Александр Ставпец19′
Артур Сагитов86′
Составы команд
90Алексей Кеняйкин
1Артур Анисимов
16Максим Шоркин
4Артем Абрамов
47Сергей Божин
30Иван Темников
49Роман Шишкин
55Юрий Морозов
28Руслан Магаль
19′
8Иван Чудин
77Илья Самошников
58′
13Павел Игнатович
75′
10Игорь Лебеденко
71Артур Сагитов
72′
33Иван Сергеев
3Али Гаджибеков
86′
6Сергей Шустиков
46′
29Владимир Хозин
24Андрей Лях
10Максим Палиенко
90′
20Артур Галоян
55′
11Александр Сергеев
73Максим Максимов
77′
17Павел Голышев
90′
27Олег Калугин
76′
77Александр Салугин
15Александр Орехов
61Александр Ставпец
89′
87Юрий Лебедев
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАртем Любимов(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Нижний Новгород
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торпедо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Дисквалификация Гончаренко: почему это несправедливо
Ольга Зайцева обвинила Родченкова в отсутствии работы
СМИ: «Лос-Анджелес» готовит расторжение контракта с Ковальчуком
Медведев вел со счетом 5:1 в третьем сете, но уступил Надалю
Мостовой оценил первый месяц работы Тедеско в «Спартаке»
Уэйн Гретцки отказался от предложения возглавить сборную Канады
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь