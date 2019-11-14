«Торпедо» проиграло «Нижнему Новгороду» на «Открытие-Арене» в матче Олимп — ФНЛ

Ранее полиция отказала московскому клубу в согласовании инструкции по обеспечению безопасности на стадионе «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова. Встреча была перенесена на «Открытие-Арену», которая является домашним стадионом московского «Спартака». 3 ноября «Торпедо» провело домашний матч против «СКА-Хабаровска» (2:1) на стадионе «Спортивный городок» в Лужниках.