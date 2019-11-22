На комментатора Уткина подали в суд за оскорбление фанатов «Ротора»

Источник: РИА "Новости"

Юрист и уроженец Волгоградской области Михаил Алексеев намерен отсудить у комментатора Василия Уткина 100 тысяч рублей, сообщают СМИ. Он уже подал иск в суд о защите чести и достоинства.

Уточняется, что сумма компенсации морального вреда указана произвольно. В случае победы в суде, юрист пообещал отдать деньги на благотворительность.

Алексеев уже обратился к экспертам, которые, проанализировав высказывания комментатора, пришли к выводу, что его слова имеют негативный характер.

Сообщается, что сам Уткин про иск пока ничего не знает.