На комментатора Уткина подали в суд за оскорбление фанатов «Ротора»
С известного комментатора Василия Уткина требуют 100 тысяч рублей за то, что тот назвал поклонников волгоградского футбольного клуба гопниками.
С известного комментатора Василия Уткина требуют 100 тысяч рублей за то, что тот назвал поклонников волгоградского футбольного клуба гопниками.
Юрист и уроженец Волгоградской области Михаил Алексеев намерен отсудить у комментатора Василия Уткина 100 тысяч рублей, сообщают СМИ. Он уже подал иск в суд о защите чести и достоинства.
Уточняется, что сумма компенсации морального вреда указана произвольно. В случае победы в суде, юрист пообещал отдать деньги на благотворительность.
Алексеев уже обратился к экспертам, которые, проанализировав высказывания комментатора, пришли к выводу, что его слова имеют негативный характер.
Сообщается, что сам Уткин про иск пока ничего не знает.
Напомним, в начале октября комментатор оставил в своем