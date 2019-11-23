Фанаты подрались с игроками «Факела» на матче с «Нижним Новгородом»
«Факел» уступил «Нижнему Новгороду» (0:2) в матче 25-го тура
«Факел» уступил «Нижнему Новгороду» (0:2) в матче 25-го тура
По ходу матча четыре человека с восточной трибуны стадиона в Воронеже прорвались на поле и подрались с игроками «Факела».
«Убедительная просьба в целях безопасности прекратить безобразие на поле», — призывал диктор стадиона.
«Факел» в пяти последних матчах проиграл в 4 из них, один раз сыграв вничью. Команда Владимира Бесчастных занимает 19-е место в ФНЛ, набрав 16 очков.
|Владимир Бесчастных
|Роберт Евдокимов
|Павел Голышев
|73′
|Александр Ставпец
|77′
|22
|Станислав Бучнев
|99
|Николай Сысуев
|3
|Игорь Хайманов
|3
|Али Гаджибеков
|25
|Михаил Смирнов
|4
|Артем Абрамов
|8
|Артур Рябокобыленко
|29
|Владимир Хозин
55′
|17
|Роман Пухов
|30
|Иван Темников
62′
|27
|Темури Букия
|8
|Иван Чудин
|34
|Олег Дмитриев
|10
|Максим Палиенко
|88
|Владислав Мастерной
|13
|Павел Игнатович
|4
|Алексей II Соловьев
71′81′
|61
|Александр Ставпец
|55
|Алексей Гладышев
|17
|Павел Голышев
16′90′
|10
|Роман Косянчук
38′89′
|11
|Александр Сергеев
|13
|Иван Хлебородов
|20
|Павел Комолов
89′
|11
|Илья Мазуров
67′
|87
|Юрий Лебедев
|33
|Александр Верулидзе
81′
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Дмитрий Стрельцов(Россия, Ростов-на-Дону)