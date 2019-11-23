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20:37 (мск), источник: Sports.Ru

Фанаты подрались с игроками «Факела» на матче с «Нижним Новгородом»

«Факел» уступил «Нижнему Новгороду» (0:2) в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ.

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Источник: РИА "Новости"

По ходу матча четыре человека с восточной трибуны стадиона в Воронеже прорвались на поле и подрались с игроками «Факела».

«Убедительная просьба в целях безопасности прекратить безобразие на поле», — призывал диктор стадиона.

«Факел» в пяти последних матчах проиграл в 4 из них, один раз сыграв вничью. Команда Владимира Бесчастных занимает 19-е место в ФНЛ, набрав 16 очков.

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Факел
0:2
Первый тайм: 0:0
Нижний Новгород
Футбол, Первый дивизион, Тур 2523.11.2019, 15:00 (МСК UTC+3)Центральный стадион профсоюзов, 1215 зрителей
Главные тренеры
Владимир БесчастныхРоберт Евдокимов
Голы
Павел Голышев73′
Александр Ставпец77′
Составы команд
22Станислав Бучнев
99Николай Сысуев
3Игорь Хайманов
3Али Гаджибеков
25Михаил Смирнов
4Артем Абрамов
8Артур Рябокобыленко
29Владимир Хозин
55′
17Роман Пухов
30Иван Темников
62′
27Темури Букия
8Иван Чудин
34Олег Дмитриев
10Максим Палиенко
88Владислав Мастерной
13Павел Игнатович
4Алексей II Соловьев
71′81′
61Александр Ставпец
55Алексей Гладышев
17Павел Голышев
16′90′
10Роман Косянчук
38′89′
11Александр Сергеев
13Иван Хлебородов
20Павел Комолов
89′
11Илья Мазуров
67′
87Юрий Лебедев
33Александр Верулидзе
81′
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяДмитрий Стрельцов(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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