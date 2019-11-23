«Торпедо» проиграло «Лучу» и потерпело третье поражение подряд в Олимп — ФНЛ

«Торпедо» потерпело третье поражение кряду и занимает второе место в турнирной таблице , набрав 51 очко в 25 матчах. «Луч» идет 15-м, имея в активе 26 очков после 25 встреч. Лидирует волгоградский «Ротор» (52 очка после 25 игр).

В следующем туре, матчи которого пройдут после зимнего перерыва, «Торпедо» 9 марта на выезде сыграет с курским «Авангардом». «Луч» в тот же день в гостях сыграет с «Чайкой» (Ростовская область). 4 марта «Торпедо» в гостях встретится с подмосковными «Химками» в четвертьфинальном матче Кубка России.