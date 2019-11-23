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21:41 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» проиграло «Лучу» и потерпело третье поражение подряд в Олимп — ФНЛ

ТАСС, 23 ноября. Московское «Торпедо» уступило владивостокскому «Лучу» со счетом 0:2 в домашнем матче 25-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Голы в матче забили Никита Саламатов (47) и Саид Алиев (71).

«Торпедо» потерпело третье поражение кряду и занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 25 матчах. «Луч» идет 15-м, имея в активе 26 очков после 25 встреч. Лидирует волгоградский «Ротор» (52 очка после 25 игр).

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В следующем туре, матчи которого пройдут после зимнего перерыва, «Торпедо» 9 марта на выезде сыграет с курским «Авангардом». «Луч» в тот же день в гостях сыграет с «Чайкой» (Ростовская область). 4 марта «Торпедо» в гостях встретится с подмосковными «Химками» в четвертьфинальном матче Кубка России.

Результаты других матчей игрового дня:

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Енисей» (Красноярск) — 1:0;.

«Чайка» — «Армавир» — 1:0;.

«Шинник» (Ярославль) — «Текстильщик» (Иваново) — 3:0;.

«Ротор» — «Томь» (Томск) — 2:0;.

«Факел» (Воронеж) — «Нижний Новгород» — 0:2;.

«Чертаново» (Москва) — «СКА-Хабаровск» — 1:0;.

«Краснодар-2» — «Химки» — 2:2;.

«Балтика» (Калининград) — «Мордовия» (Саранск) — 0:2.

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