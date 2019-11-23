«Восточку» проводили на перестройку

Источник: РИА "Новости"

В МВД не разрешили торпедовцам провести прощальный матч на стадионе с почти 60-летней историей. Даже с немотивированным и абсурдным решением правоохранительных органов не поспоришь, однако в клубе постарались исправить несправедливость. Болельщиков пригласили на Восточную улицу за несколько часов до игры с «Лучом». Даже на суровом ноябрьском морозе, совсем недавно пришедшем в столицу, собралось больше тысячи человек, связавших свою судьбу с автозаводским клубом.

За несколько сотен метров видны очертания памятника Эдуарду Стрельцову. Сегодня его торжественно украсили цветами. Все входы на стадион имени великого нападающего оказались открыты. На поле непривычно много народу, а на трибунах висел баннер, очевидно адресованный полиции: «Нам плевать на ваши запреты». Люди бродили по газону, фотографировались с черно-белыми районными и групповыми «полотнами». Взгляд упал на вполне современное табло. Там все было готово к матчу с владивостокцами, будто его и не перенесли в спортивный городок «Лужников».

В спустившейся на столицу темноте на поле подтягивалось все больше людей, которых главы фанатских группировок призывали растянуться по беговым дорожкам. Рядом дежурили сотрудники в форме, но лишь на подходах и без всякого намека на досмотр. Многие предусмотрительно захватили с собой пиротехнику, но по периметру поля уже были подготовлены файеры, которые пустили в ход позже. Координаторы раздавали зажигалки, но просили обойтись без красной пиротехники, чтобы избежать появления сочетания цветов «Локомотива».

В это время на поле вышла команда, которая практически обеспечила себе возращение в РПЛ. Над головой уже кружились несколько коптеров — наверняка успели снять церемонию с необычных ракурсов, но во время салюта их едва не сбили. Игроки терпеливо выслушали обращение главы фан-клуба Василия Петракова, вспомнившего как на этой арене капитулировали «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Затем представитель славной торпедовской династии Сергей Шустиков нанес последний удар по мячу на поле родного стадиона. Это стало своеобразной командой «огонь» для болельщиков, и те дали залп из всех орудий.

Президент «Торпедо» Елена Еленцева уже сообщила, что официальную церемонию прощания с ареной пройдут в мае 2020 года: «Мы обязательно устроим достойный праздник, который запомнится всем болельщикам черно-белых и станет хорошим завершением истории в первозданном виде». К 2023 году планируют возвести 15-тысячный стадион, в чьих стенах обещают сохранить олдскульный торпедовский дух.