«Восточку» проводили на перестройку
Болельщики «Торпедо» попрощались с родным стадионом, устроив красочное пиротехническое шоу.
Болельщики «Торпедо» попрощались с родным стадионом, устроив красочное пиротехническое шоу.
В МВД не разрешили торпедовцам провести прощальный матч на стадионе с почти 60-летней историей. Даже с немотивированным и абсурдным решением правоохранительных органов не поспоришь, однако в клубе постарались исправить несправедливость. Болельщиков пригласили на Восточную улицу за несколько часов до игры с «Лучом». Даже на суровом ноябрьском морозе, совсем недавно пришедшем в столицу, собралось больше тысячи человек, связавших свою судьбу с автозаводским клубом.
За несколько сотен метров видны очертания памятника Эдуарду Стрельцову. Сегодня его торжественно украсили цветами. Все входы на стадион имени великого нападающего оказались открыты. На поле непривычно много народу, а на трибунах висел баннер, очевидно адресованный полиции: «Нам плевать на ваши запреты». Люди бродили по газону, фотографировались с
В спустившейся на столицу темноте на поле подтягивалось все больше людей, которых главы фанатских группировок призывали растянуться по беговым дорожкам. Рядом дежурили сотрудники в форме, но лишь на подходах и без всякого намека на досмотр. Многие предусмотрительно захватили с собой пиротехнику, но по периметру поля уже были подготовлены файеры, которые пустили в ход позже. Координаторы раздавали зажигалки, но просили обойтись без красной пиротехники, чтобы избежать появления сочетания цветов «Локомотива».
В это время на поле вышла команда, которая практически обеспечила себе возращение в РПЛ. Над головой уже кружились несколько коптеров — наверняка успели снять церемонию с необычных ракурсов, но во время салюта их едва не сбили. Игроки терпеливо выслушали обращение главы
Президент «Торпедо» Елена Еленцева уже сообщила, что официальную церемонию прощания с ареной пройдут в мае 2020 года: «Мы обязательно устроим достойный праздник, который запомнится всем болельщикам
Евгений Белоусов
|Сергей Игнашевич
|Валерий Петраков
|Никита Саламатов
|46′
|Саид Алиев
|70′
|22
|Николай Цыган
|1
|Александр Котляров
|16
|Максим Шоркин
|3
|Максим Насадюк
49′
|17
|Михаил Багаев
|5
|Денис Магадиев
|47
|Сергей Божин
50′
|10
|Александр Носов
|49
|Роман Шишкин
|12
|Сергей Пономаренко
|24
|Андрей Лях
|20
|Вадим Стеклов
|77
|Илья Самошников
|23
|Антон Кротов
|33
|Иван Сергеев
|17
|Никита Саламатов
85′
|4
|Александр Елисеев
70′
|8
|Александр Макаренко
|44
|Артем Самсонов
|32
|Астемир Абазов
36′
|20
|Артур Галоян
80′
|18
|Кирилл Марущак
|11
|Константин Кертанов
|9
|Руслан Гордиенко
68′
|10
|Игорь Лебеденко
80′
|7
|Даур Квеквескири
78′
|35
|Евгений Татаринов
|48
|Александр Кутьин
61′
|11
|Саид Алиев
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)