«Торпедо» уступило лидерство «Ротору», в Воронеже фанаты напали на футболистов
«СЭ» рассказывает о главных событиях 25-го тура в первом дивизионе.
«СЭ» рассказывает о главных событиях 25-го тура в первом дивизионе.
Петраков огорчил родную команду
«Торпедо» — «Луч» — 0:2 (0:0)
Голы: Саламатов, 46 (0:1). С. Алиев, 71 (0:2).
Увы, автозаводцы так и не смогли согласовать с полицией проведение заключительного в календарном году матча на Восточной улице. В итоге церемонию прощания с закрывающейся на реконструкцию легендарной ареной имени Эдуарда Стрельцова устроили за несколько часов до игры, причем ее посетили не только порядка тысячи болельщиков, но и футболисты «Торпедо».
Получилось здорово, но в настоящей футбольной обстановке все это выглядело бы гораздо лучше и правильнее. Тем более, в гости к
В общем, перед уходом в отпуск у «Торпедо» хватало сложностей. Накопились усталость и травмы, в трех предыдущих турах набрано одно очко (=1−2), и от недавнего комфортного отрыва от преследователей ничего не осталось. Когда в «Спортивном городке» Лужников прозвучал стартовый свисток, на первом месте уже находился «Ротор». И вскоре после оставшегося за москвичами дебюта волгоградцев едва не обрадовал не попавший в падении в пустой угол нападающий дальневосточников Кутьин.
Гости не давали торпедовцам свободного пространства и в первом тайме превзошли их по числу опасных моментов. Ближе всех к успеху у
Автозаводцы сражались до конца, у них были стопроцентные моменты, включая удары в упор и попадание Сергеева в перекладину, но все тщетно. В отпуск «Торпедо» отправляется уже не первым и всего на одно очко опережает идущие третьими «Химки».
Волгоград на вершине
«Ротор» — «Томь» — 2:0 (1:0)
Голы: Байрыев, 21 (1:0). Муллин, 85 (2:0).
Нереализованный пенальти: Султонов («Ротор»), 32 (вратарь).
После внеплановой потери в прошлом туре волгоградцы, не знающие поражений на протяжении 11 матчей, попрощались со своими болельщиками до весны уверенной победой. Она могла получиться крупной, если бы Султонов в первом тайме реализовал пенальти.
— Хорошо, что закончили этот этап победой. Но если говорить об игре, нужно было забивать пенальти, чтобы не было так нервно. Тем не менее, победа закономерна. Для меня этот этап стал полезным опытом, я ранее не работал главным тренером команды ФНЛ, — цитирует официальный сайт лиги наставника волжан Игоря Меньщикова.
«Краснодар-2» — гроза фаворитов
«Краснодар-2» — «Химки» — 2:2 (2:1)
Голы: Умаев, 24 (0:1). Сергеев, 35 (1:1). Григорян, 41 (2:1). К. Алиев, 85 (2:2).
В прошлом туре «быки» невольно помогли команде Андрея Талалаева, отобрав в Волгограде очки у «Ротора» (0:0). Но когда дело дошло до очной встречи, проблемы возникли и у подмосковных футболистов. Даже гол не помог, потому что к перерыву краснодарцы ответили на него двумя результативными атаками. А во второй половине
И все же сделанные тренерским штабом гостей перестановки принесли результат. Как и в предыдущих голевых эпизодах этого вечера результативным оказался «стандарт». Хозяева с ним вроде бы справились, однако у Алиева на этот счет было другое мнение. А на 90-й минуте считанных сантиметров не хватило Нетфуллину, который после ошибки вратаря на выходе ударил чуть выше цели. Расстроились, похоже, все. «Краснодар-2» в связи с упущенной победой, их соперник —
ЧП в Воронеже
«Факел» — «Нижний Новгород» — 0:2 (0:0)
Голы: Голышев, 73 (0:1). Ставпец, 77 (0:2).
Шокирующим получилось окончание футбольного года в Воронеже. «Факел» не смог переломить ситуацию с приходом на пост главного тренера Владимира Бесчастных и продолжает тонуть. Сенсационный выигрыш у «Чайки» стал разовым событием, вслед за которым последовали четыре поражения и ничья. Воронежцы словно приклеились к последнему месту и отстают от спасительной зоны уже на девять очков.
Нарастающее напряжение вылилось в совершенно дикую историю. В субботу после финального свистка четверо особо горячих фанатов хозяев не просто выбежали на поле, а напали на своих футболистов. Завязалась потасовка, и гасить страсти пришлось сотрудникам полиции. Эта история — нечто экстраординарное. И гораздо более серьезная, чем случай, когда часть болельщиков в Воронеже окатили водой из пожарного автомобиля.
Представители ГУ МВД РФ по Воронежской области заявили, что болельщики «Факела» не дрались с футболистами команды после игры с «Нижним Новгородом».
— Конфликт произошел после финального свистка, на поле выбежали два болельщика. Драки не было, была словесная перепалка. Заявлений от футболиста и болельщиков не поступало. В отдел был доставлен один болельщик, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), — цитирует «РИА Новости» заявление МВД.
«Чертаново» осталось в первой четверке
«Нефтехимик» — «Енисей» — 1:0 (0:0)
Гол: Уридия, 66.
«Чертаново» — «СКА-Хабаровск» — 1:0 (0:0)
Гол: Витюгов, 73 — с пенальти.
— Очень непросто нам приходится в этом сезоне, — признался на послематчевой
Не знающие поражений уже семь туров и выигравшие на этом отрезке в пятый раз нижнекамцы в текущем первенстве удивляют примерно так же, как год назад «Чертаново». И такую прыть
— Обидно за ребят, — подчеркнул главный тренер СКА Алексей Поддубский. — Они пластались, оставили все силы на поле, но опять — судейские решения. Сейчас только что просмотрели момент с пенальти, которого и в помине не было. Ну… Есть команды, к которым судьи относятся лояльнее, чем к нам.
— Два очень хороших месяца мы провели — и по игре, и по количеству набранных очков, — заметил в свою очередь рулевой «Чертаново» Игорь Осинькин. — Точно так же было и в прошлом сезоне, когда мы выиграли пять матчей из шести перед перерывом. В этом смысле перерыв некстати, потому что сейчас все получается.
Остальные результаты
«Спартак-2» — «Авангард» — 1:1 (0:1)
Голы: Гоцук, 18 (0:1). Руденко, 69 (1:1).
«Чайка» — «Армавир» — 1:0 (1:0)
Гол: Безденежных, 45+1 — с пенальти.
«Шинник» — «Текстильщик» — 3:0 (1:0)
Голы: Самодин, 38 (1:0). Низамутдинов, 72 — с пенальти (2:0). Олейников, 86 (3:0).
«Балтика» — «Мордовия» — 0:2 (0:0)
Голы: Юсупов, 61 (0:1). Ермаков, 86 (0:2).
Андрей Кузичев