Гендиректор: «Факел» проведет профилактическую беседу с болельщиками

Встреча 25-го тура первенства ФНЛ состоялась в Воронеже в субботу и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2. На видеозаписи, размещенной на сайте ФНЛ, видно, что после финального свистка на поле выбежали болельщики, которые попытались устроить драку с футболистами «Факела». Диктор стадиона обратился к хулиганам с призывом прекратить безобразие. В ситуацию пришлось вмешиваться стюардам и сотрудникам полиции, которые вывели болельщиков с поля.

В главном управлении МВД России по Воронежской области сообщили РИА Новости, что на поле выбежали два болельщика, драки не было, была только словесная перепалка. Один болельщик был доставлен в полицию. Глава ФНЛ Игорь Ефремов заявил РИА Новости, что лига подробно разберется в инциденте, а виновные будут наказаны.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

«В полицию был доставлен один болельщик, его личность установлена. Мы понимаем эмоции болельщиков в связи с промежуточными результатами команды и приняли решение не подавать официальную жалобу на выбежавших людей. Проведем встречи и профилактические беседы с активными болельщиками, чтобы такие ситуации не повторялись», — сказал Асхабадзе по телефону.