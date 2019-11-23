Гендиректор: «Факел» проведет профилактическую беседу с болельщиками

Встреча 25-го тура первенства ФНЛ состоялась в Воронеже в субботу и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2. На видеозаписи, размещенной на сайте ФНЛ, видно, что после финального свистка на поле выбежали болельщики, которые попытались устроить драку с футболистами «Факела». Диктор стадиона обратился к хулиганам с призывом прекратить безобразие. В ситуацию пришлось вмешиваться стюардам и сотрудникам полиции, которые вывели болельщиков с поля.
В главном управлении МВД России по Воронежской области сообщили РИА Новости, что на поле выбежали два болельщика, драки не было, была только словесная перепалка. Один болельщик был доставлен в полицию. Глава ФНЛ Игорь Ефремов заявил РИА Новости, что лига подробно разберется в инциденте, а виновные будут наказаны.
«В полицию был доставлен один болельщик, его личность установлена. Мы понимаем эмоции болельщиков в связи с промежуточными результатами команды и приняли решение не подавать официальную жалобу на выбежавших людей. Проведем встречи и профилактические беседы с активными болельщиками, чтобы такие ситуации не повторялись», — сказал Асхабадзе по телефону.
«На поле выбежали два болельщика. Один из них попытался жестко поговорить с проходящим мимо него игроком, потом была попытка устроить потасовку. После этого стюарды пресекли нарушение. Служба стюардов, которая, как и полагается по регламенту, была выставлена цепочкой по периметру стадиона, в том числе и напротив трибуны, откуда выбежали болельщики, не смогла предотвратить выбег на поле. Будем разговаривать с организаторами, которые занимаются стюардами и оказывают нам эту услугу», — добавил он.