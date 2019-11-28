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18:03 (мск), источник: ТАСС

ФК «Балтика» погасил долги по аренде стадиона «Калининград»

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Балтика», выступающий в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), погасил долги по аренде стадиона «Калининград», на котором проходили матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы ФГУП «Спорт-инжиниринг» Александр Богомолов, которое является эксплуатантом арен.

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Источник: РИА "Новости"

Помимо стадиона «Калининград» «Спорт-инжиниринг» занимается управлением еще шести арен, построенных к чемпионату мира — 2018: в Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Саранске, Самаре и Нижнем Новгороде. Планируется, что к 2020 году все они будут переданы в управление региональным властям.

«Процесс передачи стадионов идет в соответствии с распоряжениями правительства РФ, — сообщил Богомолов. — “Балтика” долги погасила. Сумма была около 19 млн рублей».

«Балтика» выступает на стадионе «Калининград» с весны 2018 года. За это время, помимо матчей чемпионата мира и игр клуба, на арене прошли встречи сборной России против команд Швеции (0:0) и Казахстана (1:0). В турнирной таблице первенства ФНЛ команда из Калининграда занимает седьмое место, набрав 39 очков.

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