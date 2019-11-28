ФК «Балтика» погасил долги по аренде стадиона «Калининград»

Источник: РИА "Новости"

Помимо стадиона «Калининград» «Спорт-инжиниринг» занимается управлением еще шести арен, построенных к чемпионату мира — 2018: в Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Саранске, Самаре и Нижнем Новгороде. Планируется, что к 2020 году все они будут переданы в управление региональным властям.

«Процесс передачи стадионов идет в соответствии с распоряжениями правительства РФ, — сообщил Богомолов. — “Балтика” долги погасила. Сумма была около 19 млн рублей».