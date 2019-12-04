Волгоградский «Ротор» расторг контракт с шестью игроками
Но им предложили остаться в дубле.
Но им предложили остаться в дубле.
С шестью игроками волгоградский «Ротор» решил не продлевать контракт. Несмотря на то, что
— Новые команды предложено подыскивать вратарю Мирославу Лобанцеву, защитнику Ивану Хомухе, полузащитникам Владимиру Лобкареву, Артему Самсонову, Альберту Шарипову и нападающему Эдуарду Булия. Те, кто не захочет расторгать контракт с волгоградским клубом, начнут подготовку к весенней части сезона с «Ротором-2», — рассказали «КП-Волгоград» в
Напомним,