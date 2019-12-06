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14:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стадион «Мордовия Арена» передан в собственность региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона «Мордовия Арена» в собственность региона, соответствующая информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Стадион «Мордовия Арена» вместимостью 44442 места был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе прошли четыре матча группового этапа ЧМ-2018, он является домашней ареной футбольного клуба «Мордовия».

«Передать безвозмездно из федеральной собственности в государственную собственность Республики Мордовия объекты недвижимого имущества, расположенные в городе Саранске, улица Волгоградская, дом 1 (футбольный стадион “Мордовия Арена”)», — говорится в сообщении.

Согласно тексту документа, Росимущество совместно с министерством спорта РФ и правительством Мордовии должны обеспечить передачу объекта до 1 января 2020 года.

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