Главный тренер «Ротора» Игорь Меньщиков покинул пост
У волгоградского «Ротора» опять меняется главный тренер. 11 декабря Игорь Меньщиков сообщил, что покидает свой пост.
У волгоградского «Ротора» опять меняется главный тренер. 11 декабря Игорь Меньщиков сообщил, что покидает свой пост.
— Мне поступило серьезное предложение от другой команды. Все взвесив, я решил уйти, — так пояснил свое решение наставник
В клубе также уточняют, что контракт с тренером расторгнут по обоюдному согласию.
«Ну все, не видать нам теперь РПЛ», «Ну вот, осталось еще клуб окончательно развалить и все…», «Одумайтесь, вы делаете тотальную ошибку…», «Очень жаль», — посыпались комментарии в сетях от шокированных таким известием фанатов.
Впрочем, у Игоря Меньщикова контракт был как раз до конца 2019-го года, так что такой сценарий был ожидаем. Особенно, если учесть, что в «Роторе» за последние сезоны уже появилась своя «традиция» — каждый полгода менять главного тренера.
— «Ротор» благодарит Игоря Анатольевича за проделанную работу и желает успехов на тренерском поприще, — написало руководство клуба со своей стороны в адрес уходящему наставнику.
Тем временем, появились слухи, что Меньщикову действительно предложили более выгодный контракт — в Тюмени.