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09:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Главный тренер «Ротора» Игорь Меньщиков покинул пост

У волгоградского «Ротора» опять меняется главный тренер. 11 декабря Игорь Меньщиков сообщил, что покидает свой пост.

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Источник: Комсомольская правда

— Мне поступило серьезное предложение от другой команды. Все взвесив, я решил уйти, — так пояснил свое решение наставник пресс-службе клуба. — Благодарю болельщиков, руководство клуба, тренерский и административный штаб, команду за профессионализм и проделанную работу. Не сомневаюсь, что Волгоград будет в Премьер-Лиге. Только «Ротор», только победа!.

В клубе также уточняют, что контракт с тренером расторгнут по обоюдному согласию.

Для болельщиков это известие стало шоком, ведь команда впервые за последние годы действительно заиграла и завершила осеннюю часть сезона на первой строчке турнирной таблицы — невиданный результат.

«Ну все, не видать нам теперь РПЛ», «Ну вот, осталось еще клуб окончательно развалить и все…», «Одумайтесь, вы делаете тотальную ошибку…», «Очень жаль», — посыпались комментарии в сетях от шокированных таким известием фанатов.

Впрочем, у Игоря Меньщикова контракт был как раз до конца 2019-го года, так что такой сценарий был ожидаем. Особенно, если учесть, что в «Роторе» за последние сезоны уже появилась своя «традиция» — каждый полгода менять главного тренера.

— «Ротор» благодарит Игоря Анатольевича за проделанную работу и желает успехов на тренерском поприще, — написало руководство клуба со своей стороны в адрес уходящему наставнику.

Тем временем, появились слухи, что Меньщикову действительно предложили более выгодный контракт — в Тюмени.

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