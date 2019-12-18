ФК «Текстильщик» объявил об отставке Бояринцева с поста главного тренера

«По итогам летне-осеннего этапа Олимп — Первенства Футбольной национальной лиги в футбольном клубе “Текстильщик” сменится главный тренер. Контракт с Денисом Бояринцевым будет расторгнут. Соответствующее решение было принято на заседании попечительного совета», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, кандидатура нового главного тренера клуба будет определена до конца года. Список потенциальных претендентов пока не афишируется.