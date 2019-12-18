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14:44 (мск), источник: ТАСС

ФК «Текстильщик» объявил об отставке Бояринцева с поста главного тренера

ТАСС, 18 декабря. Главный тренер Денис Бояринцев и футбольный клуб «Текстильщик» (Иваново) в ближайшее время расторгнут контракт. Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

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«По итогам летне-осеннего этапа Олимп — Первенства Футбольной национальной лиги в футбольном клубе “Текстильщик” сменится главный тренер. Контракт с Денисом Бояринцевым будет расторгнут. Соответствующее решение было принято на заседании попечительного совета», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, кандидатура нового главного тренера клуба будет определена до конца года. Список потенциальных претендентов пока не афишируется.

После 25 туров чемпионата ФНЛ «Текстильщик» занимает 19-е место, набрав 17 очков. Бояринцев был назначен главным тренером клуба в сентябре 2017 года, в первенстве Профессиональной футбольной лиги сезона-2017/18 команда заняла второе место, а в сезоне-2018/19 выиграла турнир, завоевав право выступить в ФНЛ.

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