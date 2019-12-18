ФК «Текстильщик» объявил об отставке Бояринцева с поста главного тренера
ТАСС, 18 декабря. Главный тренер Денис Бояринцев и футбольный клуб «Текстильщик» (Иваново) в ближайшее время расторгнут контракт. Об этом в среду сообщила
ТАСС, 18 декабря. Главный тренер Денис Бояринцев и футбольный клуб «Текстильщик» (Иваново) в ближайшее время расторгнут контракт. Об этом в среду сообщила
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После 25 туров чемпионата ФНЛ «Текстильщик» занимает 19-е место, набрав 17 очков. Бояринцев был назначен главным тренером клуба в сентябре 2017 года, в первенстве Профессиональной футбольной лиги сезона-2017/18 команда заняла второе место, а в сезоне-2018/19 выиграла турнир, завоевав право выступить в ФНЛ.