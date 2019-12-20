Новым главным тренером «Ротора» стал Александр Хацкевич

Источник: Комсомольская правда

Новогодний подарок волгоградцам сделал любимый футбольный клуб: сегодня, 20 декабря, подписали контракт с новым наставником — главным тренером «Ротора» стал Александр Хацкевич.

Что известно о нем?

Хацкевичу 56 лет, он родом из Беларуси. Играл за «Динамо» (Минск), потом семь лет — с 1996 по 2003 выступал за киевское «Динамо», после чего год провел в Китае, а оттуда уехал в латвийскую «Венту». Параллельно призывался в сборную Белоруссии (с 1993 по 2005 годы), за которую в общей сложности провел 38 игр и забил 4 гола.

В 2007 году ушел в тренерскую деятельность. Опять начинал с минского «Динамо», потом был наставником ФК «Витебск», а в 2010-м опять вернулся в Украину, где ему предложили должность ассистента тренера сборной. В 2014-м вернулся на родину уже в качестве главного тренера сборной Белоруссии. Однако, особых достижений команда с ним не добилась. После того, как команда не смогла пройти дальше отборочного тура на ЧМ-2018, Хацкевича уволили. Так он вновь оказался в Киеве — на этот раз в роли наставника столичного «Динамо». Но и в этой команде ему не удалось добиться результата. После третьего подряд вылета в квалификации Лиги чемпионов руководство киевского клуба отправило в отставку весь тренерский состав во главе с Александром Хацкевичем. Это было в августе 2019-го.

И вот новый поворот в судьбе футболиста — его пригласили возглавить волгоградский «Ротор». И он согласился. Сегодня, 20 декабря он прибыл в Волгоград и даже успел побывать на Мамаевом кургане.

— Во время экскурсии по главной высоте России Александр Хацкевич и генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», а затем отправились на стадион, где прошла официальная процедура подписания контракта. После этого за закрытыми дверьми состоялось совещание с участием первых лиц области и руководства клуба. Хацкевич посмотрел домашнюю арену сине-голубых, побывал в раздевалке, вышел на поле и оценил газон, — рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба.

Также сообщается, что вместе с Хацкевичем в «Роторе» будет работать и его помощник — Максим Шацких, который покинул «Динамо» вместе с беларусом. Тренером по по физподготовке назначен Виталий Шпанюк, а тренировать вратарей будет Виталий Варивончик.

— Специалисты приступит к выполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции, — уточняют в «Роторе».

Фанаты сине-голубых выбор руководства «Ротора» оценили:

«Отличный выбор! Хороший тренер! Главное, чтоб не мешали ему работать», «Ждем “Ротор” в РПЛ!».

Что ж, ждем новый сезон ФНЛ.

Напомним, что бывший главный тренер «Ротора» Игорь Меньщиков написал заявление на увольнение по собственному желанию. Контракт расторгли по обоюдному согласию. Вчера, 19 декабря, стало известно, что Меньщиков стал новым наставником ФК «Тюмень».