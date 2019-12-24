Старший тренер «Торпедо» Игнашевич продлил контракт с клубом

Источник: РИА "Новости"

Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне 2019 года, подписал соглашение по схеме «1+1», новый контракт будет действовать до июня 2023 года.

«Мне очень приятно работать здесь. Я чувствую поддержку руководства в лице основного акционера Романа Авдеева и президента клуба Елены Еленцевой. У нас хорошая команда, в клубе собран профессиональный коллектив, я с удовольствием подписал контракт», — заявил Игнашевич.

После 25 туров «Торпедо» занимает второе место в первенстве Олимп-ФНЛ, набрав 51 очко. Московский клуб отстает от лидера лиги волгоградского «Ротора» на одно очко.

Игнашевич является воспитанником «Торпедо». Он выступал за самарские «Крылья Советов», московские клубы «Локомотив» и ЦСКА. Игнашевич является обладателем Кубка УЕФА (2005) с ЦСКА, в составе армейского клуба пять раз стал чемпионом России. Он является рекордсменом лиги по количеству побед в финалах Кубка России (ЦСКА — 6, «Локомотив» — 1), семь раз выигрывал Суперкубок России. Всего защитник завоевал 21 трофей, из которых 18 — в составе ЦСКА.