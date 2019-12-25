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17:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игорь Беляев вновь возглавил курский «Авангард»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Игорь Беляев назначен главным тренером «Авангарда», сообщается на сайте курского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

На посту главного тренера «Авангарда» Беляев сменит Олега Василенко, покинувшего данную должность в понедельник.

Беляев уже возглавлял «Авангард». В сезоне-2018/19 команда показала лучший результат в истории курского футбола, заняв восьмое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

В нынешнем сезоне «Авангард» после 25 туров с 27 очками идет 14-м в ФНЛ.

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