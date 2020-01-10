«Авангард» опроверг информацию о задолженности по уплате налогов
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Сергей Фукс. Курский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Авангард» не имеет задолженностей по уплате налогов, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Сергей Фукс. Курский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Авангард» не имеет задолженностей по уплате налогов, сообщили РИА Новости в
В пятницу стало известно, что Федеральная налоговая служба подала иск о признании «Авангарда» банкротом.
«Все налоги выплачены, ситуация исчерпана», — говорится в сообщении.
После 25 туров «Авангард» набрал 27 очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице ФНЛ.