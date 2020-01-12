Бывший футболист ЦСКА Алдонин вошел в тренерский штаб московского «Торпедо»

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Контракт с 39-летним специалистом рассчитан до окончания текущего сезона. С июня 2019 года в тренерский штаб «Торпедо» входит Сергей Игнашевич, с которым Алдонин играл в ЦСКА. Главным тренером «Торпедо» в этом сезоне заявлен Николай Савичев.

«Мне очень приятно оказаться в таком именитом клубе, как “Торпедо”, в тренерский штаб которого входит Сергей Игнашевич — мой давний друг и партнер по ЦСКА. Постараюсь плодотворно и конструктивно работать, чтобы сделать команду сильнее», — сказал Алдонин, комментарий которого приводит пресс-служба «Торпедо».

В качестве игрока Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, вместе с клубом становился дважды чемпионом России, пять раз — обладателем кубка страны, один раз — Кубка УЕФА. Также он играл за волгоградский «Ротор» и саранскую «Мордовию», профессиональную карьеру завершил в 2014 году в составе нижегородской «Волги». В составе сборной России провел 29 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.