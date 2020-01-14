Директор «Мордовии» Левин: Вопрос о снятии клуба с ФНЛ не обсуждается

«Глава и руководство республики говорят в своих интервью, что клуб будет играть и что команда вернется на “Мордовия Арену”. Но на сегодняшний день у нас есть финансовые проблемы. Желание играть в ФНЛ или в первом дивизионе у нас есть. Трудности есть не только у клуба, но и у всей республики, мы это понимаем и ждем решения наших проблем. На данный момент вопрос снятия с ФНЛ не обсуждается, также в плане у нас участие в Кубке ФНЛ на Кипре», — заявил Левин по телефону.