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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Директор «Мордовии» Левин: Вопрос о снятии клуба с ФНЛ не обсуждается

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Сергей Фукс. Саранская «Мордовия» испытывает финансовые проблемы, но вопрос о снятии с розыгрыша Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не обсуждается, заявил РИА Новости директор клуба Николай Левин.

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Источник: РИА "Новости"

В сентябре источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что футболисты саранской команды не получают зарплату с апреля. В середине октября глава Республики Мордовия Владимир Волков заверил, что всем футболистам команды выплачены зарплаты, включая июль. В начале декабря генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил РИА Новости, что тревожная финансовая ситуация ставит под вопрос будущее «Мордовии».

«Глава и руководство республики говорят в своих интервью, что клуб будет играть и что команда вернется на “Мордовия Арену”. Но на сегодняшний день у нас есть финансовые проблемы. Желание играть в ФНЛ или в первом дивизионе у нас есть. Трудности есть не только у клуба, но и у всей республики, мы это понимаем и ждем решения наших проблем. На данный момент вопрос снятия с ФНЛ не обсуждается, также в плане у нас участие в Кубке ФНЛ на Кипре», — заявил Левин по телефону.

В текущем сезоне ФНЛ «Мордовия» после 25 туров с 19 очками идет на 18-м месте турнирной таблицы.

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