Директор «Мордовии» Левин: Вопрос о снятии клуба с ФНЛ не обсуждается

В сентябре источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что футболисты саранской команды не получают зарплату с апреля. В середине октября глава Республики Мордовия Владимир Волков заверил, что всем футболистам команды выплачены зарплаты, включая июль. В начале декабря генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил РИА Новости, что тревожная финансовая ситуация ставит под вопрос будущее «Мордовии».
«Глава и руководство республики говорят в своих интервью, что клуб будет играть и что команда вернется на “Мордовия Арену”. Но на сегодняшний день у нас есть финансовые проблемы. Желание играть в ФНЛ или в первом дивизионе у нас есть. Трудности есть не только у клуба, но и у всей республики, мы это понимаем и ждем решения наших проблем. На данный момент вопрос снятия с ФНЛ не обсуждается, также в плане у нас участие в Кубке ФНЛ на Кипре», — заявил Левин по телефону.
В текущем сезоне ФНЛ «Мордовия» после 25 туров с 19 очками идет на 18-м месте турнирной таблицы.