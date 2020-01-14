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17:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Мордовия» рассчитывает доиграть сезон ФНЛ на арене ЧМ-2018

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Сергей Фукс. Саранская «Мордовия» рассчитывает сыграть домашние матчи второй половины сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на стадионе «Мордовия Арена», сообщил РИА Новости директор клуба Николай Левин.

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Источник: РИА "Новости"

В текущем сезоне ФНЛ «Мордовия» после 25 туров с 19 очками идет на 18-м месте турнирной таблицы. Домашние матчи первой половины сезона саранская команда проводила на стадионе «Старт». В первой части чемпионата России на «Мордовия Арене» проходили игры клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов».

«У нас уже есть предварительный договор на проведение матчей на “Мордовия Арене”, стадион перешел под юрисдикцию республики. Есть понимание, что клуб должен играть именно там, нам об этом было сказано властями. Мы рассчитываем на это», — заявил Левин по телефону.

Стадион «Мордовия Арена» вместимостью более 44 тысяч человек был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года, который прошел в России. Стадион принял четыре матча группового этапа турнира.

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