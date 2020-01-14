«Мордовия» рассчитывает доиграть сезон ФНЛ на арене ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

В текущем сезоне ФНЛ «Мордовия» после 25 туров с 19 очками идет на 18-м месте турнирной таблицы. Домашние матчи первой половины сезона саранская команда проводила на стадионе «Старт». В первой части чемпионата России на «Мордовия Арене» проходили игры клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов».

«У нас уже есть предварительный договор на проведение матчей на “Мордовия Арене”, стадион перешел под юрисдикцию республики. Есть понимание, что клуб должен играть именно там, нам об этом было сказано властями. Мы рассчитываем на это», — заявил Левин по телефону.