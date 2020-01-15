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13:22 (мск), источник: ТАСС

Пилипчук назначен на пост главного тренера ФК «Спартак-2»

ТАСС, 15 января. Роман Пилипчук возглавил московский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Спартак-2». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2020/21. На этом посту он сменил Виктора Булатова, который возглавлял команду с мая 2018 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

С 2016 по 2018 год Пилипчук входил в тренерский штаб основной команды московского клуба, вместе с которой стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Помощниками Пилипчука в «Спартаке-2» будут Иван Пилипчук и тренер по физической подготовке Олег Саматов, также работавший в первой команде «Спартака» с 2015 по 2016 год. Владимир Пчельников продолжит работать тренером вратарей.

Пилипчук начал тренерскую деятельность в 2008 году, он возглавлял молдавскую «Дачию», украинский «Олимпик», латвийский «Спартак» и молодежную сборную Таджикистана, работал в тренерском штабе ярославского «Шинника», московских клубов «Динамо» и «Спартак», грозненского «Ахмата», был старшим тренером калининградской «Балтики» и сборной Таджикистана. Последним местом работы Пилипчука было минское «Динамо», которое он возглавлял с 1 февраля по 31 мая 2019 года.

«Спартак-2» после 25 туров занимает 16-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 25 очков.

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