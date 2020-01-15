Пилипчук назначен на пост главного тренера ФК «Спартак-2»

Источник: РИА "Новости"

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2020/21. На этом посту он сменил Виктора Булатова, который возглавлял команду с мая 2018 года.

С 2016 по 2018 год Пилипчук входил в тренерский штаб основной команды московского клуба, вместе с которой стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Помощниками Пилипчука в «Спартаке-2» будут Иван Пилипчук и тренер по физической подготовке Олег Саматов, также работавший в первой команде «Спартака» с 2015 по 2016 год. Владимир Пчельников продолжит работать тренером вратарей.

Пилипчук начал тренерскую деятельность в 2008 году, он возглавлял молдавскую «Дачию», украинский «Олимпик», латвийский «Спартак» и молодежную сборную Таджикистана, работал в тренерском штабе ярославского «Шинника», московских клубов «Динамо» и «Спартак», грозненского «Ахмата», был старшим тренером калининградской «Балтики» и сборной Таджикистана. Последним местом работы Пилипчука было минское «Динамо», которое он возглавлял с 1 февраля по 31 мая 2019 года.