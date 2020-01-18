«Мордовия» рассчитывает проводить матчи на домашнем стадионе ЧМ-2018 бесплатно

Источник: РИА "Новости"

В первой части сезона матчи на «Мордовия-Арене», которая в конце 2019 года была передана в собственность Республики Мордовия, проводил выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Тамбов», а играющая в Олимп-ФНЛ «Мордовия» принимала соперников на стадионе «Старт».

«В этом году мы планируем играть на “Мордовия-Арене”, — сказал Левин. — Правительство республики нас в этом поддерживает. На каких условиях “Мордовия” будет играть там? Мы будем работать по договору, он уже прорабатывается».

«Надеемся, что будет так, как и должно быть — что мы будем играть на своем стадионе бесплатно», — добавил директор «Мордовии».

Вопрос выступления параллельно с «Тамбовом» не прорабатывался

Во второй части сезона «Мордовии» и «Тамбову» предстоит провести шесть и пять домашних матчей соответственно. Предварительно все игры, кроме одной, намечены на разные даты. 10 мая «Мордовия» должна принять «Томь», а «Тамбов» — «Сочи».

На вопрос о том, как клуб планирует выходить из ситуации, при которой на «Мордовия-Арене» в один день может пройти два матча, Левин ответил: «Мы вообще этим вопросом не занимались, у нас сейчас другие проблемы. У нас оба стадиона соответствуют требованиям, которые предъявляются к аренам. Стадион “Старт” лучше многих арен, которые принимают матчи ФНЛ».

Во вторник директор клуба сообщил ТАСС, что задолженность по заработной плате перед сотрудниками «Мордовии» составляет несколько месяцев. «Ситуация в клубе тяжелая. Никто не хочет быть нашим спонсором. Интереса [к клубу] нет», — добавил собеседник агентства.