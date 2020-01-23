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11:05 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник московского «Спартака» собрался в Казахстан

Выступающая в российской футбольной национальной лиге (ФНЛ) «Томь» расторгла контракт с нападающим Максимом Житневым, собирающимся продолжить карьеру в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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При этом пока неизвестно, с каким именно клубом он намерен подписать контракт.

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29-летний футболист играл за «Томь» с лета 2019 года, забив четыре гола и отдав одну голевую передачу в 18 матчах.

В 2001 году на турнире «Кожаный мяч» в Иванове Житнев, выступая за «Миф» (Белово), стал лучшим бомбардиром и получил приглашение в московский «Спартак». Однако пробиться в первую команду «красно-белых» так и не сумел.

В дальнейшем форвард играл за российские клубы «Распадская», «Сибирь», «Кубань». Признавался лучшим игроком «Сибири» в сезоне-2015/16 по версии болельщиков. В том же сезоне с 16 голами разделил первое место в списке лучших бомбардиров ФНЛ с Артемом Делькиным из «Газовика» и Хасаном Мамтовым из «Тюмени».

Рыночная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч евро.

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