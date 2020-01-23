Футбольный клуб «Химки» расторг контракт с главным тренером Талалаевым

«В связи с изменением вектора развития клуба ставка будет сделана на воспитанников футбольных школ Московской области. Специалист выразил желание покинуть клуб — контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон. Благодарим Андрея Викторовича за профессиональную работу, желаем удачи и больших побед в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Талалаев был назначен на должность главного тренера подмосковной команды в апреле 2019 года, сменив на этом посту Игоря Шалимова.

Ранее он возглавлял армянский «Пюник», с которым прошел два круга в квалификации Лиги Европы сезона-2018/19, уступив в третьем раунде израильскому «Маккаби». Талалаев также возглавлял «Ростов», краснодарскую «Кубань», московский «Росич», нижегородскую «Волгу» и «Тамбов».