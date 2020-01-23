Футбольный клуб «Химки» расторг контракт с главным тренером Талалаевым
ТАСС, 23 января. Андрей Талалаев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Химки». Об этом сообщает
ТАСС, 23 января. Андрей Талалаев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Химки». Об этом сообщает
«В связи с изменением вектора развития клуба ставка будет сделана на воспитанников футбольных школ Московской области. Специалист выразил желание покинуть клуб — контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон. Благодарим Андрея Викторовича за профессиональную работу, желаем удачи и больших побед в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.
Талалаев был назначен на должность главного тренера подмосковной команды в апреле 2019 года, сменив на этом посту Игоря Шалимова.
Ранее он возглавлял армянский «Пюник», с которым прошел два круга в квалификации Лиги Европы сезона-2018/19, уступив в третьем раунде израильскому «Маккаби». Талалаев также возглавлял «Ростов», краснодарскую «Кубань», московский «Росич», нижегородскую «Волгу» и «Тамбов».
«Химки» находятся на третьем месте в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ), набрав 50 очков после 25 матчей.