Тренерский штаб Талалаева продолжит работу в ФК «Химки»

В четверг клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Химки» объявил об уходе Талалаева с поста главного тренера команды.
«У нас меняется вектор развития, будем делать ставку на воспитанников подмосковного футбола. В связи с изменением задач на сезон по обоюдному согласию сторон мы расторгли договор с Андреем Викторовичем. Тренерский штаб Талалаева в полном составе поедет на сбор. Кто будет исполняющим обязанности, сказать не могу», — рассказал Иванов.
«У нас так и не появилось хорошего спонсора, поэтому нам еще рано бороться за выход в премьер-лигу», — добавил генеральный директор «Химок».
Талалаев возглавлял «Химки» с апреля 2019 года. В нынешнем первенстве ФНЛ подмосковная команда после 25 туров набрала 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице.