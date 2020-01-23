Тренерский штаб Талалаева продолжит работу в ФК «Химки»

Источник: РИА "Новости"

В четверг клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Химки» объявил об уходе Талалаева с поста главного тренера команды.

«У нас меняется вектор развития, будем делать ставку на воспитанников подмосковного футбола. В связи с изменением задач на сезон по обоюдному согласию сторон мы расторгли договор с Андреем Викторовичем. Тренерский штаб Талалаева в полном составе поедет на сбор. Кто будет исполняющим обязанности, сказать не могу», — рассказал Иванов.

«У нас так и не появилось хорошего спонсора, поэтому нам еще рано бороться за выход в премьер-лигу», — добавил генеральный директор «Химок».