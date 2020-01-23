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16:56 (мск), источник: ТАСС

Тренерский штаб Талалаева продолжит работу в ФК «Химки»

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Тренерский штаб Андрея Талалаева, покинувшего в четверг пост главного тренера «Химок», продолжит работу с командой. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Химок» Василий Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Химки» объявил об уходе Талалаева с поста главного тренера команды.

«У нас меняется вектор развития, будем делать ставку на воспитанников подмосковного футбола. В связи с изменением задач на сезон по обоюдному согласию сторон мы расторгли договор с Андреем Викторовичем. Тренерский штаб Талалаева в полном составе поедет на сбор. Кто будет исполняющим обязанности, сказать не могу», — рассказал Иванов.

«У нас так и не появилось хорошего спонсора, поэтому нам еще рано бороться за выход в премьер-лигу», — добавил генеральный директор «Химок».

Талалаев возглавлял «Химки» с апреля 2019 года. В нынешнем первенстве ФНЛ подмосковная команда после 25 туров набрала 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

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