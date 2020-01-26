Кто из клубов ФНЛ готов и кто не готов играть в РПЛ в сезоне-2020/2021. Рассказываем
Поговорили с руководителями, тренерами и собрали все факты о командах, которые претендуют на выход в РПЛ.
Поговорили с руководителями, тренерами и собрали все факты о командах, которые претендуют на выход в РПЛ.
На днях главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ушёл в отставку по собственному желанию. Гендиректор клуба Василий Иванов заявил, что команда, которая сейчас расположилась на третьем месте в таблице ФНЛ, меняет вектор развития, потому что не удалось найти спонсоров. В общем, «Химки» не будут претендовать на выход в РПЛ. Многие основные игроки будут проданы, а за команду будет играть молодёжь. Мы решили узнать, как обстоят дела у других лидеров ФНЛ нынешнего сезона.
Можно с 99-процентной уверенностью говорить, что в РПЛ точно выйдет «Ротор». По нашей информации, руководство волгоградской команды уверено, что сможет обеспечить участие в РПЛ. Под эту задачу был приглашён новый тренерский штаб: Меньщикова сменил белорусский специалист Хацкевич. Команда уверенно лидирует в ФНЛ, и, как кажется, только большое несчастье может помешать ей выйти в
Собирается выходить в РПЛ и «Торпедо». В конце декабря с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем был продлён контракт до лета 2023 года. В октябре, после матча с «Балтикой», Игнашевич сообщил: «Если мы по спортивному принципу выйдем в
Самая интересная и перспективная команда ФНЛ, по словам своего руководителя Николая Ларина, тоже готова участвовать в РПЛ. В беседе с «Чемпионатом» Ларин сказал: «Важно, кто готов выйти в РПЛ по спортивному принципу. “Чертаново” к РПЛ готово. Никаких проблем не видим. Надо пройти лицензирование, но, думаю, с ним должно быть всё нормально. Но для начала надо хотя бы в четвёрку попасть».
С «Нефтехимиком» ситуация пока непонятна. Никаких заявлений о готовности или неготовности клуба играть в РПЛ пока сделано не было. Мы дозвонились до главного тренера команды Юрия Уткульбаева, вот его слова: «Мы не ориентируемся на “Химки” или другие клубы. Мы стараемся выглядеть в каждом матче лучше, чтобы добиваться победы. Мы не заглядываем далеко, поэтому об этом вопросе ещё не думали. Как подойдёт конец сезона, будем обсуждать. Будет день — будет пища».
Есть только слова гендиректора клуба Дмитрия Горина, датированные 2017 годом: «Очень хочется, чтобы команда играла в
У самого западного клуба ФНЛ всё хорошо со стадионом и есть желание выйти в РПЛ. Гендиректор «Балтики» Тажутдин Качукаев сказал нам следующее: «Сейчас мы хотим побеждать в каждой игре, на примеры “Химок” и так далее не смотрим. У нас и болельщиков есть огромное желание, чтобы мы вышли в РПЛ. Мы говорили с губернатором, он нас поддерживает, направляет. Обсуждали с ним и советом директоров возможное продвижение по таблице, нам было чётко сказано, что если по спортивному принципу мы добьёмся повышения, то губернатор поддержит выступление в РПЛ». Поэтому «Балтике» теперь остаётся только побеждать, чтобы отыграть девять очков отставания от четвёртого места.
Андрей Панков