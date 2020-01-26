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11:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Кто из клубов ФНЛ готов и кто не готов играть в РПЛ в сезоне-2020/2021. Рассказываем

Поговорили с руководителями, тренерами и собрали все факты о командах, которые претендуют на выход в РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

На днях главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ушёл в отставку по собственному желанию. Гендиректор клуба Василий Иванов заявил, что команда, которая сейчас расположилась на третьем месте в таблице ФНЛ, меняет вектор развития, потому что не удалось найти спонсоров. В общем, «Химки» не будут претендовать на выход в РПЛ. Многие основные игроки будут проданы, а за команду будет играть молодёжь. Мы решили узнать, как обстоят дела у других лидеров ФНЛ нынешнего сезона.

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«Ротор» — 1-е место — 52 очка

Можно с 99-процентной уверенностью говорить, что в РПЛ точно выйдет «Ротор». По нашей информации, руководство волгоградской команды уверено, что сможет обеспечить участие в РПЛ. Под эту задачу был приглашён новый тренерский штаб: Меньщикова сменил белорусский специалист Хацкевич. Команда уверенно лидирует в ФНЛ, и, как кажется, только большое несчастье может помешать ей выйти в Премьер-Лигу. Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский говорил в интервью Sportbox.ru: «Волгоград — город футбольный, у нас есть наследие чемпионата мира, есть команда с хорошим потенциалом. “Ротор” обязательно дойдёт до РПЛ».

Радость игроков "Торпедо". | Источник: РИА

«Торпедо» — 2-е место — 51 очко

Собирается выходить в РПЛ и «Торпедо». В конце декабря с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем был продлён контракт до лета 2023 года. В октябре, после матча с «Балтикой», Игнашевич сообщил: «Если мы по спортивному принципу выйдем в Премьер-Лигу, то точно будем там играть». Недавно это подтвердил и владелец клуба Роман Авдеев в интервью коллегам из ТАСС. Непонятно только, где «Торпедо» будет играть, ведь стадион имени Стрельцова закрыт на реконструкцию. Сейчас есть несколько вариантов: «Открытие Арена», «Арена Химки» и одно из полей на территории «Лужников».

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«Чертаново» — 4-е место — 48 очков

Самая интересная и перспективная команда ФНЛ, по словам своего руководителя Николая Ларина, тоже готова участвовать в РПЛ. В беседе с «Чемпионатом» Ларин сказал: «Важно, кто готов выйти в РПЛ по спортивному принципу. “Чертаново” к РПЛ готово. Никаких проблем не видим. Надо пройти лицензирование, но, думаю, с ним должно быть всё нормально. Но для начала надо хотя бы в четвёрку попасть».

«Нефтехимик» — 5-е место — 46 очков

С «Нефтехимиком» ситуация пока непонятна. Никаких заявлений о готовности или неготовности клуба играть в РПЛ пока сделано не было. Мы дозвонились до главного тренера команды Юрия Уткульбаева, вот его слова: «Мы не ориентируемся на “Химки” или другие клубы. Мы стараемся выглядеть в каждом матче лучше, чтобы добиваться победы. Мы не заглядываем далеко, поэтому об этом вопросе ещё не думали. Как подойдёт конец сезона, будем обсуждать. Будет день — будет пища».

«Шинник» — 6-е место — 40 очков

С «Шинником» ситуация тоже неопределённая. Никаких заявлений о готовности или неготовности к выходу в РПЛ в этом сезоне не звучало.

Есть только слова гендиректора клуба Дмитрия Горина, датированные 2017 годом: «Очень хочется, чтобы команда играла в Премьер-Лиге. Поэтому в ближайший год мы будем стабилизировать ситуацию с финансами. Выстраивать структуру. И, если всё получится, через некоторое время будем ставить самые высокие задачи».

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«Балтика» — 7-е место — 39 очков

У самого западного клуба ФНЛ всё хорошо со стадионом и есть желание выйти в РПЛ. Гендиректор «Балтики» Тажутдин Качукаев сказал нам следующее: «Сейчас мы хотим побеждать в каждой игре, на примеры “Химок” и так далее не смотрим. У нас и болельщиков есть огромное желание, чтобы мы вышли в РПЛ. Мы говорили с губернатором, он нас поддерживает, направляет. Обсуждали с ним и советом директоров возможное продвижение по таблице, нам было чётко сказано, что если по спортивному принципу мы добьёмся повышения, то губернатор поддержит выступление в РПЛ». Поэтому «Балтике» теперь остаётся только побеждать, чтобы отыграть девять очков отставания от четвёртого места.

Андрей Панков

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