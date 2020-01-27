Юран назначен главным тренером «Химок»

Юран сменил на этой должности Андрея Талалаева , который покинул команду на прошлой неделе.

Последним местом работы Юрана был красногорский «Зоркий», выступающий в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Ранее 50-летний тренер уже руководил «Химками» в 2008 году.