Юран назначен главным тренером «Химок»
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сергей Юран назначен на пост главного тренера «Химок», сообщается на сайте подмосковного футбольного клуба.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сергей Юран назначен на пост главного тренера «Химок», сообщается на сайте подмосковного футбольного клуба.
Юран сменил на этой должности Андрея Талалаева, который покинул команду на прошлой неделе.
Последним местом работы Юрана был красногорский «Зоркий», выступающий в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Ранее 50-летний тренер уже руководил «Химками» в 2008 году.
После 25 туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Химки» занимают третье место с 50 очками.