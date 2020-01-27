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15:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юран назначен главным тренером «Химок»

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сергей Юран назначен на пост главного тренера «Химок», сообщается на сайте подмосковного футбольного клуба.

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Юран сменил на этой должности Андрея Талалаева, который покинул команду на прошлой неделе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последним местом работы Юрана был красногорский «Зоркий», выступающий в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Ранее 50-летний тренер уже руководил «Химками» в 2008 году.

После 25 туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Химки» занимают третье место с 50 очками.

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