Клуб ФНЛ ведет переговоры о переходе Кокорина

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

В январе выступающий в премьер-лиге «Сочи» на своем сайте объявил о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона, однако позднее форвард выходил с капитанской повязкой в стартовом составе петербургской команды в товарищеских матчах на сборе команды.

Позднее супруга Кокорина Дарья Валитова сообщила, что футболист проведет оставшуюся часть сезона в «Зените-2», за который форвард уже успел сыграть с бразильским клубом на сборах в Турции.

«Могу подтвердить факт переговоров с Кокориным. Мы надеемся, что он перейдет к нам и станет лидером команды. Вы знаете, что в “Балтике” играет его близкий друг Алан Чочиев, что, безусловно, поможет ему в адаптации нашем коллективе. Считаем, что ФНЛ могла бы стать хорошей площадкой для возвращения Александра в футбол. Но в клубе понимают, что мы не одни, от кого поступило данное предложение», — сказал председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков в интервью РБК.

По информации источника, в приобретении Кокорина также заинтересован казанский «Рубин», который ведет переговоры о трансфере форварда напрямую с Александром.