Клуб ФНЛ ведет переговоры о переходе Кокорина
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Балтика», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), ведет переговоры о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Балтика», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), ведет переговоры о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
В январе выступающий в
«Могу подтвердить факт переговоров с Кокориным. Мы надеемся, что он перейдет к нам и станет лидером команды. Вы знаете, что в “Балтике” играет его близкий друг Алан Чочиев, что, безусловно, поможет ему в адаптации нашем коллективе. Считаем, что ФНЛ могла бы стать хорошей площадкой для возвращения Александра в футбол. Но в клубе понимают, что мы не одни, от кого поступило данное предложение», — сказал председатель совета директоров «Балтики» Александр
По информации источника, в приобретении Кокорина также заинтересован казанский «Рубин», который ведет переговоры о трансфере форварда напрямую с Александром.
Свой последний официальный матч Кокорин провел 7 октября 2018 года, выйдя на замену в матче десятого тура Российской