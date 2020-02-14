Олег Василенко возглавил «Мордовию» до конца сезона
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Олег Василенко назначен на пост главного тренера саранской «Мордовии», сообщается на сайте клуба ФНЛ.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Олег Василенко назначен на пост главного тренера саранской «Мордовии», сообщается на сайте клуба ФНЛ.
Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до конца сезона. Ранее Василенко в декабре покинул должность главного тренера курского «Авангарда». Василенко был представлен команде в пятницу. В ближайшем матче «Мордовия» 15 февраля сыграет с ФК «Рига» в рамках Кубка ФНЛ.
Также Василенко руководил российскими командами «Жемчужина» (Сочи), «Урал» (Екатеринбург), «Сочи», работал старшим тренером в махачкалинском «Анжи» и калининградской «Балтике», выполнял функции