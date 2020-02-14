Олег Василенко возглавил «Мордовию» до конца сезона

Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до конца сезона. Ранее Василенко в декабре покинул должность главного тренера курского «Авангарда». Василенко был представлен команде в пятницу. В ближайшем матче «Мордовия» 15 февраля сыграет с ФК «Рига» в рамках Кубка ФНЛ.

Также Василенко руководил российскими командами «Жемчужина» (Сочи), «Урал» (Екатеринбург), «Сочи», работал старшим тренером в махачкалинском «Анжи» и калининградской «Балтике», выполнял функции тренера-ассистента в ряде других клубов, а также имел опыт работы в Белоруссии, Латвии и Литве.