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15:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олег Василенко возглавил «Мордовию» до конца сезона

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Олег Василенко назначен на пост главного тренера саранской «Мордовии», сообщается на сайте клуба ФНЛ.

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Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до конца сезона. Ранее Василенко в декабре покинул должность главного тренера курского «Авангарда». Василенко был представлен команде в пятницу. В ближайшем матче «Мордовия» 15 февраля сыграет с ФК «Рига» в рамках Кубка ФНЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Василенко руководил российскими командами «Жемчужина» (Сочи), «Урал» (Екатеринбург), «Сочи», работал старшим тренером в махачкалинском «Анжи» и калининградской «Балтике», выполнял функции тренера-ассистента в ряде других клубов, а также имел опыт работы в Белоруссии, Латвии и Литве.

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