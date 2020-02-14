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16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Молодежная сборная России обыграла «Енисей» в Кубке ФНЛ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Футболисты молодежной сборной России (игроки до 20 лет) обыграли красноярский «Енисей» в своем стартовом матче Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре.

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Встреча группы А завершилась победой сборной России со счетом 4:0. Голы забили Артур Сагитов (33-я минута), Наяир Тикнизян (47), Артем Погосов (65) и Камран Алиев (90).

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В другом матче квартета А волгоградский «Ротор» разошелся миром с «КАМАЗом» из Набережных Челнов — 2:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

Молодежная сборная России впервые принимает участие в турнире и в следующем матче 17 февраля сыграет с «Ротором». «Енисей» в этот же день встретится с «КАМАЗом».

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