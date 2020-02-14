Молодежная сборная России обыграла «Енисей» в Кубке ФНЛ
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Футболисты молодежной сборной России (игроки до 20 лет) обыграли красноярский «Енисей» в своем стартовом матче Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Футболисты молодежной сборной России (игроки до 20 лет) обыграли красноярский «Енисей» в своем стартовом матче Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре.
Встреча группы А завершилась победой сборной России со счетом 4:0. Голы забили Артур Сагитов (33-я минута), Наяир Тикнизян (47), Артем Погосов (65) и Камран Алиев (90).
В другом матче квартета А волгоградский «Ротор» разошелся миром с «КАМАЗом» из Набережных Челнов — 2:2.
Молодежная сборная России впервые принимает участие в турнире и в следующем матче 17 февраля сыграет с «Ротором». «Енисей» в этот же день встретится с «КАМАЗом».