Молодежная сборная России обыграла «Енисей» в Кубке ФНЛ

Встреча группы А завершилась победой сборной России со счетом 4:0. Голы забили Артур Сагитов (33-я минута), Наяир Тикнизян (47), Артем Погосов (65) и Камран Алиев (90).

В другом матче квартета А волгоградский «Ротор» разошелся миром с «КАМАЗом» из Набережных Челнов — 2:2.

Молодежная сборная России впервые принимает участие в турнире и в следующем матче 17 февраля сыграет с «Ротором». «Енисей» в этот же день встретится с «КАМАЗом».