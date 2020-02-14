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18:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Василенко стал новым главным тренером «Мордовии»

Главным тренером «Мордовии» стал Олег Василенко.

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О назначении специалиста на эту должность сообщила пресс-служба клуба.

Василенко подписал контракт сроком до конца сезона-2019/2020. Ранее 46-летний специалист работал в курском «Авангарде». Тренерская карьера Василенко началась в 2003 году. За это время он поработал в «Жемчужине-Сочи», «Урале», «Сочи». Также Василенко входил в тренерские штабы «Анжи» и «Балтики», работал в Республике Беларусь, Литве и Латвии.

Василенко дебютирует в качестве главного тренера клуба завтра, 15 февраля. «Мордовия» в этот день проведёт стартовый матч на Кубке ФНЛ с «Ригой».

«Мордовия» занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ, находясь в зоне вылета. Клуб из Саранска набрал 19 очков в 25 турах. От 15-й строчки, позволяющей сохранить прописку в дивизионе, «Мордовию» отделяют семь очков.

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