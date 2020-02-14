Василенко стал новым главным тренером «Мордовии»

О назначении специалиста на эту должность сообщила пресс-служба клуба.

Василенко подписал контракт сроком до конца сезона-2019/2020. Ранее 46-летний специалист работал в курском «Авангарде». Тренерская карьера Василенко началась в 2003 году. За это время он поработал в «Жемчужине-Сочи», «Урале», «Сочи». Также Василенко входил в тренерские штабы «Анжи» и «Балтики», работал в Республике Беларусь, Литве и Латвии.

Василенко дебютирует в качестве главного тренера клуба завтра, 15 февраля. «Мордовия» в этот день проведёт стартовый матч на Кубке ФНЛ с «Ригой».