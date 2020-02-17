В «Ротор» перешли ещё три игрока

Ещё три футболиста подписали контракты с волгоградским «Ротором». Это полузащитники Сергей Серченков, Даниил Полубояринов и Николай Кипиани. В ближайшие дни также ожидается подписание соглашения с нападающим Бекой Микелтадзе, который находится в расположении клуба.

При этом появилась информация, что игроки левого края Игорь Горбунов и Артём Попов могут в скором времени покинуть клуб — видимо, в связи с приходом новых игроков им не найдётся места в составе. Однако никаких официальных подтверждений пока не последовало.