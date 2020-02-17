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10:20 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В «Ротор» перешли ещё три игрока

В Волгограде собирается новая команда.

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Ещё три футболиста подписали контракты с волгоградским «Ротором». Это полузащитники Сергей Серченков, Даниил Полубояринов и Николай Кипиани. В ближайшие дни также ожидается подписание соглашения с нападающим Бекой Микелтадзе, который находится в расположении клуба.

При этом появилась информация, что игроки левого края Игорь Горбунов и Артём Попов могут в скором времени покинуть клуб — видимо, в связи с приходом новых игроков им не найдётся места в составе. Однако никаких официальных подтверждений пока не последовало.

Сегодня «Ротор» проведёт второй матч на групповом этапе Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре. В первом туре волгоградцы сыграли вничью с «КАМАЗом» (2:2). Теперь соперником «сине-голубых» станет молодёжная сборная России U-20, разгромившая в первом матче красноярский «Енисей» (4:0). Начало встречи — в 12:00 по волгоградскому времени.

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