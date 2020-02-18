Минспорт Московской области выразил поддержку гендиректору и тренеру ФК «Химки»

Источник: РИА "Новости"

Во вторник портал Championat.com сообщил о том, что в «Химках» в ближайшее время ожидается смена руководства. Сообщалось, что клуб может покинуть Иванов. По информации издания, перемены в «Химках» также могли коснуться и Юрана, который был назначен главным тренером команды в январе 2020 года, после того как клуб покинул занимавший этот пост Андрей Талалаев.

«Что касается ухода из “Химок” Андрея Викторовича Талалаева, то это было его решением, — сказал Терюшков. — Тренер проделал в команде огромную работу; это касается и тренерских методик, и подбора игроков, и взаимодействия с командой. Свою работу Талалаев выполнил на “отлично”, однако жизнь продолжается, тренер востребован не только в “Химках”. Мы благодарим Андрея Викторовича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшем».

«В “Химки” пришел другой профессионал из системы областного футбола — Сергей Николаевич Юран. Он понимает цели и задачи клуба, а до этого несколько лет работал в красногорском “Зорком”, — продолжил собеседник агентства. — Ни о какой отставке Сергея Николаевича речи нет. Мы доверяем главному тренеру, он определяет состав и ставит игру; все его решения мы поддерживаем».

По словам Терюшкова, такая же позиция Минспорта Московской области касается и руководства клуба. «Никаких изменений в менеджменте не будет. Василий Владимирович Иванов остается генеральным директором “Химок”, — подчеркнул он. — По поводу мнимых инвесторов, которых сейчас активно обсуждают в СМИ, скажу следующее: в “Химки” не поступало никаких предложений; если таковые появятся, мы готовы их рассмотреть. Кроме того, хотелось бы подчеркнуть, что в “Химках” нет никаких долгов по заработным платам футболистов — их не было и не будет, все контракты обеспечены деньгами».