Финансовая помощь «Томи» от «Газпрома» пойдет на погашение долгов

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В среду администрация Томской области сообщила, что глава региона Сергей Жвачкин, являющийся по совместительству президентом «Томи», договорился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером о выделении 660 миллионов рублей в качестве поддержки футбольному клубу. «Томь» по итогам 25 туров первенства ФНЛ занимает 10-е место, набрав 36 очков.

«Мы в первую очередь расплатимся с долгами, которые были накоплены к данному моменту. Другая часть денег пойдет на текущую деятельность клуба до конца нынешнего сезона», — сказала Смирнова корреспонденту РИА Новости по телефону.

Собеседник агентства отметила, что у «Томи» на данный момент нет цели бороться за попадание в РПЛ. «В нынешнем сезоне задача перед командой — попасть в пятерку по итогам первенства ФНЛ, — пояснила Смирнова. — Также есть задача-максимум — побороться за призовые места. Но, разумеется, никто не говорит о том, что мы должны биться за место в премьер-лиге любой ценой. Чтобы думать о РПЛ, клубу необходимо решить целый ряд организационных вопросов».