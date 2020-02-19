Экс-футболист сборной России Шишкин заявлен в ФНЛ за «Спартак-2»

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, Шишкин заявлен за «Спартак-2» под 49-м номером, под которым 33-летний защитник выступал в составе «красно-белых» с 2004 по 2009 год. Сроки контракта Шишкина с клубом не называются.

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Также в заявку «Спартака-2» внесен защитник Виталий Дьяков, известный по выступлениям за «Томь», «Ростов» и московское «Динамо», и нападающий Александр Соболев, который будет выступать за основную команду «Спартака» в премьер-лиге.