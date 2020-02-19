Экс-футболист сборной России Шишкин заявлен в ФНЛ за «Спартак-2»

Как отмечается, Шишкин заявлен за «Спартак-2» под 49-м номером, под которым 33-летний защитник выступал в составе «красно-белых» с 2004 по 2009 год. Сроки контракта Шишкина с клубом не называются.
Также в заявку «Спартака-2» внесен защитник Виталий Дьяков, известный по выступлениям за «Томь», «Ростов» и московское «Динамо», и нападающий Александр Соболев, который будет выступать за основную команду «Спартака» в премьер-лиге.
Шишкин перешел в школу «Спартака» в 2001 году из воронежского «Факела» и считается воспитанником «красно-белых». Защитник дебютировал в составе «Спартака» в 2004 году, с тех пор провел за команду 54 матча в чемпионате России и забил один мяч. После «Спартака» Шишкин выступал за московский «Локомотив» (2010−2017), «Краснодар» (2017−2019) и самарские «Крылья Советов» (2009, 2019), а первую половину нынешнего сезона провел в столичном «Торпедо».