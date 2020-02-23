«Химки» стали первым финалистом Кубка ФНЛ, обыграв КАМАЗ
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты подмосковных «Химок» вышли в финал Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты подмосковных «Химок» вышли в финал Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре.
В полуфинале «Химки» обыграли КАМАЗ (Набережные Челны) — 1:0. Гол забил Александр Трошечкин (63-я минута). У «Химок» на 31-й минуте был удален Кирилл Боженов, у КАМАЗа — Павел Евсеев (56) и Александр Гаглоев (89).
В финале «Химки» сыграют с победителем встречи «Тамбов» — «Шинник» (Ярославль), которая пройдет 24 февраля.