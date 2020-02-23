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23 февраля, источник: Спорт РИА Новости

«Химки» стали первым финалистом Кубка ФНЛ, обыграв КАМАЗ

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты подмосковных «Химок» вышли в финал Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре.

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В полуфинале «Химки» обыграли КАМАЗ (Набережные Челны) — 1:0. Гол забил Александр Трошечкин (63-я минута). У «Химок» на 31-й минуте был удален Кирилл Боженов, у КАМАЗа — Павел Евсеев (56) и Александр Гаглоев (89).

В финале «Химки» сыграют с победителем встречи «Тамбов» — «Шинник» (Ярославль), которая пройдет 24 февраля.

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